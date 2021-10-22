街頭重演電影經典情節　男伴失手拉脫連身裙　女子慘甩剩內衣倒地

舞蹈表演不時都有高難度動作，若沒好好訓練過切勿模彷！英國1對男女擬在街頭重演1987年電影《辣身舞》(Dirty Dancing) 的經典情節，托起女士然後來個飛天動作，可惜男生卻不慎手滑，把女生跌在地上，還扯走其連身裙，害她僅穿內衣褲倒地，場面非常尷尬。



英國1對男女擬在街頭重演1987年電影《辣身舞》(Dirty Dancing) 的經典情節，托起女士然後來個飛天動作，可惜男生卻不慎手滑，把女生跌在地上，還扯走其連身裙。（Twitter影片截圖）

男女還原電影情節失手過程▼▼▼

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英國一段影片在Twitter上瘋傳並引起熱議，背景音樂正播放《辣身舞》的主題曲，1名女子在街頭與男友人打算還原當中經典一幕，即女主角奔向男主角後，男主角托起她並舉高到空中，讓女主角如飛翔般。

可惜現實卻不能完全重演，當男友人舉起女子時不慎手滑，女子衝前快要倒地，男友人則在忙亂中抓住其衣服，結果一扯就扯脫其連身裙，女子平躺在地上，只剩下黑色胸圍及內褲，只好尷尬地笑了。

短短10秒的影片吸引逾440萬人觀看，不少人表示連身裙救了女子一命，又稱幸好她所穿的內衣總算「見得下人」，否則只會更加尷尬，亦有網民笑言女事主完美落地，只不過是「完美撻落地」。

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