首次見另一半閨密被屈請食飯　埋單8千蚊　女友反應令港男更無奈

約會時該由男方買單還是AA制，是長期引起爭論的話題。有男網民分享指，其女友2位閨密突然來「黐餐」，4人飯局埋單8000多元，當結賬時卻被她們集體「屈」請吃飯，令樓主非常無奈，「第一次見面正常人都AA啦！」。



有男網民分享指，其女友2位閨密突然來「黐餐」，4人飯局埋單8000多元，當結賬時卻被她們集體「屈」請吃飯，令樓主非常無奈。（《紀念日》劇照）

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該男網民昨日（25日）在連登討論區以「尋晚比（畀）女朋友啲 fd（朋友）屈咗我成皮野咁濟」為題發文，指前日相約女友吃飯，其2位友人突然來電稱想一起吃飯，結果2位「身光頸靚拎名牌手袋」的閨密「成餐飯唔貴嘅唔叫」，包括點清酒暢飲。樓主心想4人除開都只是千幾元，「當食餐好嘅慶祝」，沒料她們竟屈請食飯，還要性別情緒勒索，而女友的反應令他更加無奈。

被女友閨密屈請食飯全過程▼▼▼

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從樓主上載的收據照片所見，這餐飯最終埋單8252元，他表示只能苦笑，「第一次見面正常人都AA喇」，又指自己已經「餐搵餐食餐餐清」，因而奉勸巴打「以後唔好同女朋友啲fd（朋友）一齊食飯。

從樓主上載的收據照片所見，這餐飯最終埋單8252元，人均消費2063元。（連登討論區）

帖文令不少網民嘩然，指見到人均使費都「眼怨」，直言樓主需要「換咗個女朋友」；又認為正常情況下應該由女友幫手拒絕，感覺對方只是當他「ATM（櫃員機）」，「係愛你嘅女朋友肯定唔會同你咁使錢法」。不過亦有人指出樓主不開聲拒絕就不能怪人，「自己唔say no就抵你死啦」、「冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽」。

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