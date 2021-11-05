驚覺阿媽一直幫儲起利市　再投資錢滾錢：將來有咩人生規劃同我講

年幼時收到的利市，大部份都會變成新年限定的家用，1句「畀我幫你儲起」直接「騎劫」利市錢。最近有就讀大學的女子在討論區發文，指早前生日時得知母親原來一直都有為她儲起過去的利市錢，甚至幫她做小投資「錢滾錢」，告訴樓主如果將來有任何人生規劃，都可以與她討論，讓樓主非常感動，「世界上真係只有父母嘅愛係無止境不斷付出，我愛妳媽咪」。



有女子在網上發文，指最近得知原來母親一直都幫她儲起利市錢，並用作投資。（《82年生的金智英》劇照）

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樓主在Dcard討論區發文，表示自己在讀大學之前，一直都將新年利市錢交給母親，讀中學期間也知道「媽媽們所講嘅幫我儲利市錢即係自己落格」，因此沒有打算問母親拿回該筆錢。不過，直至近日，母親突然告訴樓主，原來她一直都有幫忙儲起利市錢，樓主一時不懂如何反應，「因為我冇諗過原來阿媽真係會儲住」。

幸福來得太突然，一時被嚇得不知所措，母親甚至幫樓主拿利市錢去投資，該筆錢愈滾愈大，最令她感動的是，母親直言只要樓主有財務需要，都可以告訴她，「佢話如果我將來有啲咩人生規劃，或者想做嘅嘢有需要用到錢就同佢講」，樓主聽到當下不禁「眼濕濕」。

有網民留言指，自己母親同樣會幫他儲起利市錢和投資，至2年前更以該筆錢再補貼少少，成為他上樓的首期。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

不少網民立即應徵做樓主的兄弟姊妹，形容其母親簡直是「100分好媽媽」，笑言「阿媽仲缺唔缺女，我OK呀」、「我阿媽係將收到嘅利市下一年送返出去」、「收唔收養多個仔？」。有人就分享自身經歷，更是讓一眾網民羨慕，指「我阿媽都用啲利市錢投資，佢前兩年用嗰筆錢再自己貼少少幫我畀咗首期，我愛你呀老母」。