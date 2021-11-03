唔使除褲都知！韓國研究指呢2隻手指長度比例　竟反映陰莖長定短

男性陰莖長度原來也可以憑觀察他的手指得知！網上近日瘋傳一條由英國醫生拍攝的TikTok短片，指根據《亞州男性科學雜誌》的研究，男性食指長度除以無名指長度數字（指長比）愈細，陰莖尺寸就應該愈長，原因與胎兒時期接觸到的睪固酮濃度有關。該項研究其實早在2011年由韓國專家刊登，研究亦有指出身高與勃起前的陰莖有正比例關係，而與指長比有關的是勃起後的陰莖長度。



不少男性都會在意陰莖長度，韓國曾經研究指長比與陰莖長度間的關係。（資料圖片）

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英國醫生拉贊（Dr Karan Rajan）在TikTok上分享短片，提到《亞州男性科學雜誌》（Asian Journal Andrology）上曾經有人研究指長比與陰莖尺寸的關係。只要量度男性的食指長度除以無名指長度，得出的比例數字愈少，就代表陰莖應該愈長。短片引起網民熱烈回應，更笑言可能要考慮將手收起來，以免被人猜到自己的陰莖長度。

該項研究在2011年7月刊登，由多名專家在韓國完成，研究名為〈2D:4D比例：成人陰莖長度的預測工具〉（Second to fourth digit ratio: a predictor of adult penile length），主要工作是研究指長比與陰莖長度的關係，而是次研究的指長比則為食指除以無名指的比例。

根據研究，如果男性的食指除無名指比例愈低，陰莖就應該愈長，反之亦然。（Asian Journal Andrology圖片）

研究對象包括144名超過20歲、在一間大專學術中心接受泌尿外科手術的男性。在取得對方同意之後，人員會量度研究對象的指長比，然後再由另外的人員量度研究對象分別在麻醉下、鬆弛下及勃起下的陰莖長度。數字分析得出，男性身高與鬆弛下的陰莖長度有明顯正比例關係，而指差比則與勃起下的長度有明顯反比例關係。

研究解釋，若上述指長比愈細就可以推測該名男性在胎兒時期，在母體子宮內接觸到的睪固酮濃度更高，而睪固酮亦會影響陰莖長度。換言之，因為睪固酮同時影響指長比及陰莖長度，所以觀察指長比可以成為估計陰莖長度的參考。

（Asian Journal Andrology）