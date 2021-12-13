5歲女童用乾手機被扇葉割斷手指　曾兩度做手術　父批維修有問題

最常見不過的乾手機也能暗藏殺機！新加坡1名5歲女童早前在商場使用乾手機時，因為乾手機未有裝上出風口的防護罩，令女童的手指伸得太入而被割斷，女童送院後須兩度做手術，但仍失去半隻手指。女童爸爸早前在社交媒體上公開事件，提醒其他父母注意，避免類似事件發生，亦批評商場的乾手機維修不妥，導致意外發生。



女童因為意外而失去一大截食指，更曾2度接受手術。 （網上圖片）

根據女童爸爸在社交媒體上的帖文，事件在上周一（12月6日）發生，他與女兒及家人到愛雍·烏節商場（ION Orchard）吃晚飯，其間女兒由傭人陪同到商場洗手間方便。女兒如廁洗手後，傭人亦都洗手，女兒在傭人洗手期間用僅有數步距離的乾手機烘乾雙手，詎料就在此時女童的左手食指就被乾手機扇葉割傷絞斷。

當時女童傷勢嚴重，女童爸爸更指其傷口見骨，甚至有部份骨頭被磨成粉末。女童爸爸在現場撿起女兒的碎骨，並拿到醫院，希望可以駁回女兒的手指。《海峽時報》報道提到，女童在周二（12月7日）及周四（12月9日）分別接受手術，但未能駁回手指；現時她已經出院，惟傷口仍然需要包紮及需要服用止痛藥。女童爸爸表示，他十分擔心女兒的精神健康，亦正在計劃下一步，「她沒有看過自己沒有包紮時的手，可以回家看到自己的兄弟姊妹她很開心」、「她似乎還沒知道事實」。

女童因為使用的乾手機未有裝上防護罩，因而令手指被割斷。示意圖片，非涉事乾手機。（GettyImages）

女童爸爸批評，商場方面竟然容許客人繼續使用沒有通風口防護罩的乾手機，令女兒看到乾手機的洞後可能誤會乾手機是抹手紙機或類似Dyson可以將手伸進去的乾手機款式，終致她的手指受傷。他又指發生意外後商場方面未能即時找到鎖匙打開乾手機，即使有鎖匙可以打開乾手機底部的鎖，最終也要撬開整部乾手機，令他覺得該些機器未有正確維修保養。

最後，女童爸爸提到他希望可以為女兒裝上1隻人工手指，相信終有一天醫學的進步可以令這個夢想成真。不過他指現時女兒將要承受別人的目光和疑問，並不斷在精神上承受事件為她帶來的壓力。他亦希望事件可以提醒其他家長，小心注意避免事件發生在自己的子女身上。

（Today、海峽時報）