象限儀座流星雨2022今晚有得睇！觀賞地點、攝影Tips｜附直播連結

【象限儀座流星雨2022／觀賞地點／攝影技巧／火流星／Quadrantids】踏入2021年即有流星雨看了！三大流星雨之首 ── 象限儀座流星雨在1月4日迎來高峰期，天頂每小時120顆！究竟什麼時段觀測最靚？如何用手機拍下靚靚流星雨？哪裏可看直播？本文一一話你知。



過去2個月分別出現了獅子座流星雨及雙子座流星雨，先欣賞一下歷年「獅子座流星雨」及「雙子座流星雨」壯麗場面 👇👇👇

獅子座流星雨：

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雙子座流星雨：

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

2022年第一場流星雨，是與英仙座和雙子座流星雨並稱「年度三大流星雨」，更是「三大流星雨之首」的象限儀座流星雨。

根據香港太空館，現時直至1月12日都是象限儀座流星雨活躍期，並於1月4日凌晨4時40分達到高峰，建議觀賞時段在1月4日凌晨1時至6時，本地觀測條件極佳👇👇👇

觀賞地點推介



至於「流星雨」觀賞好地點，以下地方可供參考。

觀賞地點推介👇👇👇（點小圖放大看）

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手機、相機影流星雨教學



見到流星雨除了快快許願，也要留下「永恆」回憶！要成功拍下靚靚流星雨，手機、相機當然必不可少，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家影流星雨前要看看😍😍～～

超簡單影流星雨教學 👇👇👇

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在家防疫 上網都有得睇流星雨直播



不過由於本港新冠肺炎疫情仍然反覆，不建議大家相約外出看流星雨，如有興趣，亦可透過網上直播觀看流星雨。

台北天文館直播：按此觀看