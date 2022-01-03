醜出新境界！男友送2萬元巴黎世家潮物　女生拆開見綠光崩潰爆喊

Fashion 的美與醜，真是見人見智！經常推出潮物卻被嘲「醜出新境界」潮物的歐洲時裝名牌巴黎世家（Balenciaga），其1項產品近日又再被網民熱議！內地網上近日流傳影片，1名內地女生收到男友的禮物，看包裝見到是巴黎世家已非常興奮，未料打開後卻被眼前的「綠光乍現」的東西嚇倒，原來禮物竟是價值2萬人民幣（約2.5萬港元）的連體褲高跟鞋，而且很極顯眼的青綠色，走在街上非常吸引眼球，但卻醜到女生當場崩潰大哭，直呼醜到不應存在地球，應射上火星。網民看完影片紛紛笑爆，「為什麼她哭，我反而想笑了」、「真的是醜到笑啊」。



內地1名女生早前收到男友的禮物，未料一打開是價值2萬人民幣的連體褲鞋，產品醜得她不禁痛哭。（bilibili影片截圖）

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片段為1名內地女生的自拍，一開始她便自言很難過，指早前男朋友慷慨送她1份禮物，起初看到包裝是名牌巴黎世家的出品，還高興了一下，但當她打開包裝紙後，卻驚見1條青綠色的「打底褲」，再仔細一看，原來是貼身長褲連着高跟鞋。

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女生在片中崩潰大哭，委屈哽咽地說「我真的不敢相信，有這麼醜的東西；這麼醜的東西就不應該屬於地球，它就應該發射到火星裏去」。該名女生其後又穿上「連體褲鞋」，縱使造型奇特，她自我安慰說「也不是特別難看對不對，畢竟是巴黎世家的呀，就是相高端的品牌」，無奈影片最後她還是忍不住淚水哭了起來，當她對着小狗稱明天穿成這樣去遛狗，沒料到小狗即時走開，令她再度傷心起來。

影片引來網民熱議，不少人被女生的反應逗笑，更笑言她應該穿上男友的禮物以示喜歡，「為什麼她哭，我反而想笑了」、「頭都笑掉了」、「的確是外星人穿的」、「這是後製用的綠衣服吧？」、「他想告訴妳妳綠了」，但也有部份人批評女生反應過大，「有必要哭嗎？」、「這有什麼好哭的」。

巴黎世家Balenciaga 追求創新，過去已有不少鞋款設計引起熱議，例如洞洞高跟鞋和恨天高窿窿鞋，都讓網民自言不懂時尚▼▼▼

