「台大休學拍AV」網紅木子小姐驚傳離世　父哀痛：盼當快樂天使

【木子小姐／李牧宸】日前於Dcard發千字文講述自己台灣大學休學拍「A片（成人影片）」引起關注的網紅「木子小姐（李牧宸）」，周一（1月3日）突傳出其離世消息，震驚網民。



「木子小姐（李牧宸）」上月22日以「我臺大休學跑去拍A片」為題於Dcard發文，鼓起勇氣訴說自己心路歷程，強調「性不是什麼見不得人的事情」，又說已預計會面對謾罵，但她不想隱瞞任何事，「我想活得光明正大……我已經設想好所有的可能性，但我還是想當個坦蕩蕩的人」。當時帖文獲不少網民留言支持，鼓勵她「勇敢做自己」，毋須理會旁人眼光。

全文：台大休學拍AV 台女千字文剖白心路感動網民：活得光明正大 爆現場要咁做…

樓主講述自己當「A片」女演員的心路歷程，並分享自己的背面照片。（Dcard討論區）

但周一（1月3日）驚傳噩耗，疑似「木子小姐」父親於其Instagram（IG）發文，表示女兒在當天晨5時許離世，希望朋友們可以一起祝福她。

IG全文：

我是牧宸的爸爸，牧宸已於今日（1月3日）早上五點多離世，身為她的父親，不能阻止女兒的死亡一定會是我一生的遺憾。希望牧宸的朋友們可以跟我一同祝福她，祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使。

帖文未有透露「木子小姐」離世詳情，據台媒報道，「木子小姐」曾透露自己求學期間遭同學霸凌（欺凌），並患重度憂鬱症，五周前曾發布限時動態指住院等於剝奪她的一切，現實一切讓她覺得很痛苦，「這樣活着實在太可悲」。

「木子小姐」離世消息震驚網民，留言指感到難過痛心，又期望社會重視霸凌問題，不要再讓霸凌發生。

不過，由於「木子小姐」IG目前已關閉，相關帖文亦被刪除，有網民質疑消息真偽，甚至估計是其家人為了保護她讓她遠離網絡。

「木子小姐（李牧宸）」上月22日以「我臺大休學跑去拍A片」為題於Dcard發文。（Dcard）

自殺求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288