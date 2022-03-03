台港式餐廳$178台幣「香腸飯」　台男見實物嚇親：真實的是價錢！

宣傳圖片上的商品或餐點美倫美奐，往往都會伴隨1句「圖片只供參考」，但實物走樣成這樣，已違反商品說明吧？台灣1名男子日前到當地1間港式餐廳食飯點了178元台幣（約50港元）的「剝皮辣椒香腸飯」，未料見到實物卻大嚇一跳，本應鋪到覆蓋白飯的香腸變得縮水兼寥寥可數，猶如點綴小菜，令他不禁感嘆說道「早知道吃便當還比較豐富，唯一讓我覺得真實的是蛋跟價錢」。



台灣有網民發文指日前到1間港式餐廳吃飯，叫了1道「剝皮辣椒香腸飯」，未料實物與宣傳照片出現巨大落差。（爆料公社）

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事主日前在爆料公社發文，表示早前到1間港式餐廳吃飯，看到餐單上面一道「剝皮辣椒香腸飯」的賣相非常吸引，砂鍋裝滿白飯，又有太陽蛋和白菜，作為主菜的香腸更是鋪滿到覆蓋了大半白飯。不過，看到店員上菜後，樓主即大嚇一跳，表示除了太陽蛋和砂鍋，餐點的其餘部份均份量大減，恍如被多啦A夢的縮小燈照過般，而縮水香腸更大約只有8小塊。

樓主無奈表示，「雖然我知道圖片僅供參考，但也不要差這麼多啊」，不少網民看後亦爆笑，直指照片與實物未免相差太大，「看起來很空虛的香腸，兩條香腸能賣三份餐？這香腸肯定要很好吃！」、「說坦白的，圖片僅供參考，不過擺盤看了就很靠北」，又指該份餐點絕對不值178元台幣，「這種東西燒臘店70就有了吧」、「自助餐如果夾這樣，阿姨心情不好應該會算我50」。

每間餐廳的餐牌各具特色，有網民曾發現一間餐廳竟在門口放置一個具藝術風的餐牌，牌上的粉筆字如鬼畫符一樣，既似文字又似畫公仔，即使寫了不同午餐的名字亦難以即時估得到是什麼，引來不少網民瘋狂留言「猜字謎」。



最近網民發現有餐廳竟在門口放置一個具藝術風的餐牌，牌上的粉筆字如鬼畫符一樣。（fb群組「西環變幻時」圖片）

相片引來不少網民熱討，他們更嘗試猜出餐牌上的字：