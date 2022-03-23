Oreo擁躉許願：出款冇餡嘅就好！　只想食餅乾唔要餡引網民共鳴

「扭一扭，舔一舔，浸一浸」，奧利奧（Oreo）餅乾是全球極受歡迎的零食，歷年來推出不少新口味，但始終是「白心黑餅」的原味最受歡迎。有網民近日在討論區表示，只愛吃Oreo的黑色朱古力餅乾而不愛吃白色忌廉餡，追問「有冇同道中人同我同一諗法呢？」，帖文果然引來同好回應，原來不少人也有同樣想法！



有網民發文指自己平時吃Oreo時只喜歡吃餅乾，不喜歡吃餡，帖文引來共鳴。（facebook 專頁「Oreo」)

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主在香港討論區以「點解Oreo唔可以出一款冇餡嘅？」為題發帖，指自己只喜歡吃Oreo餅皮，由於覺得忌廉餡太甜，每次更會挑走夾心才吃。他發現身邊朋友都覺得沒有夾心的Oreo餅更好吃，不禁稱「如果Oreo可以出一款冇餡嘅就好」。

有網民希望Oreo可以出無餡版本，不知Oreo公司會不會「有求必應」。（facebook 專頁「Oreo」圖片)

想不到有不少網民表示同意，紛紛自稱「同道中人」，更直言「冇餡好正」，跟樓主一樣會挑走忌廉餡，只食餅皮。不過亦有網民覺得樓主浪費食物，是「大嘥鬼」，又指沒有餡就「變咗唔係夾心餅」，不再是Oreo，更有人笑言「咁要改名做OO」，因為一直傳言Oreo中的２個「O」是指２塊餅乾，而「re」就是忌廉餡。

另有網民指自己在外國買過無餡版本，希望Oreo也能在亞洲市場出售該版本，有烘焙發燒友則指，部分本地烘焙店有售「淨餅」，供人用作蛋糕餅底。

同場加映：有網民公司發生意外，雪櫃打開即有飯盒跌欄，咁到底使唔使賠錢？【點擊下圖放大即睇事發經過▼ ▼ ▼】

