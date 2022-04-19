香港W酒店復活節推「手撕兔肉配鷹嘴豆醬」　惹網民熱議終下架

復活節假期剛過，不少商店及餐廳都特別推出餐單及優惠，迎合市民獲得消費券後的「報復式消費」。香港W酒店早前推出復活節自助餐餐單，其中的限定菜式「手撕兔肉配鷹嘴豆醬」引起網民激辯，有人直斥酒店將復活節的象徵之一安排成菜式做法殘忍，但有人則認為兔肉是外國常見食材，大廚設計相關菜式並無問題。面對網民意見，酒店其後宣布會審視餐廳所供應之食材，之後再表示「已立即跟進並於餐單上剔除」兔肉菜式。



香港W酒店早前推出復活節餐單，其中的限定菜式「手撕兔肉配鷹嘴豆醬」引起爭議，酒店最終在爭議下從餐單剔除菜式。（fb「香港自助餐、放題及雙餸飯集中討論區」圖片）

有網民早前到W酒店享用復活節下午茶自助餐，發現當中1款限定菜式為「手撕兔肉配鷹嘴豆醬」，可見兔肉與鷹嘴豆醬混合成餡料，被放進一口大小的紅色小型漢堡包內，整齊排於碟上供食客取用。

雖然W酒店並非首間酒店或餐廳使用兔肉作為食材，相關消息一出亦引來爭議。有網民湧到酒店的facebook專頁，在復活節相關的帖文留言，指兔子為復活節的象徵之一，而本港亦有不少市民以兔子為寵物，批評酒店以兔肉入饌做法殘忍並要求道歉，「歡欣嘅節日，卻把復活節的兔仔，烹調為手撕兔肉，作為曾經飼養兔仔的我，實在難以接受」、「點解要用兔肉做主題？兔兔都係香港人愛寵之一，總廚在倒酒店米」。

面對網民意見，酒店其後宣布會審視餐廳所供應之食材，之後再表示「已立即跟進並於餐單上剔除」兔肉菜式。（香港W酒店影片截圖）

不過也有網民認為食兔肉在港並不犯法，而且兔肉也是外國常見食材，與其他肉類無異，認為酒店毋須理會相關投訴，「我覺得冇問題喎，係班人玻璃心咋嘛，人哋賣咩食物都要管」、「主廚係外國人，兔肉喺外國都係普通食材，點解要道歉？聖誕節煮火雞又要道歉？」、「建議改做食素自助餐，兔唔食得，牛豬羊都唔好了，手撕雞都好殘忍啊」。

面對眾多投訴，香港W酒店回覆留言時曾表示「將審視餐廳所供應之食材」，又感謝網民對菜式及餐單的意見。酒店其後又指，已立即跟進有關餐單的投訴，「我們已立即跟進並於餐單上剔除」。

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