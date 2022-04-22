公公離世留3張黑白照　網民出手變彩色甜蜜合照　圓阿嫲唯一心願

面對親人離世，在世的人只能睹物思人。台灣1名男子日前就在facebook發文，指公公早年逝世，留下3張年輕時拍攝的黑白照，其中包括與嫲嫲的結婚照。樓主稱嫲嫲現時「隨時會走」，唯一的心願就是再次看到「彩色的阿公」，於是向網民求救，幫忙以電腦技術將照片變成彩色照，結果引來不少「大神」出手相助。



台男發文希望有「改圖高手」能幫他將公公嫲嫲年輕時的黑白照改回彩色，一圓嫲嫲的心願，（fb「爆廢公社」圖片）

樓主於facebook群組「爆廢公社」發文，表示公公早年離世，讓家人可以留念的就只有3張黑白照，包括與嫲嫲的結婚照、軍裝照等，惟最近嫲嫲的身體狀況變差，「阿嬤現在隨時會走，她唯一的希望就是能再次看到彩色的阿公」。他曾經到照相館問能否將照片「修復」回彩色，但店家指色彩會變得不自然，勸他們不要在店內處理。

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樓主只好將照片上傳至群組，並在文中拜託一眾網民，希望有修圖高手幫忙將黑白照變回彩色。帖文很快就吸引大批「大神」，紛紛為樓主的嫲嫲一圓心願，將多張調校回彩色的照片分享至留言區，讓大批網民直呼人間有情，「好溫暖」、「這就是人情味」、「台灣處處人情，滿滿的愛」、「這些PO照片的好人，一生平安」。

有網民看過照片後則羨慕老夫老妻愛情長跑至人生最後一刻，大讚2人年輕時非常登對，「只有我覺得阿嬤很像劉若英嗎？阿公阿嬤超速配的」、「阿公帥氣，阿嬤美麗」。

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