小紅書女派中皇后山邨好糾結　嫌「超高層」返工遠　網民：自己買

【公屋輪候 / 皇后山邨／和田邨】新樓加超高層不是抽到上上籤嗎？有女子在小紅書分享，和丈夫輪候6年公屋，日前首次配房，獲編配粉嶺新公屋皇后山邨的「最高層單位」，雖然對環境挺滿意，但她怕高，又糾結離上班地點遠，還有其他疑慮。有同派皇后山邨的網民也表示擔心二派會變成屯門區舊樓，也一樣想要和田邨，但不少網民直言「又是新樓又是高層」，已經派得很好，甚至揶揄「自己買吧，想買邊都得」。女子再澄清自己「不是挑，只是擔憂」，而且單位朝西北方向，擔心會很曬，會先到單位看看衡量利弊再決定。



有小紅書網民獲派皇后山邨的超高層單位，但她覺得離工作地點太遠、樓層太高、而且單位會曬。（資料圖片）

香港公屋難求，截至2021年底申請者平均輪候時間延長至6.1年。有女網民日前在小紅書發文分享，自己已和丈夫排公屋6年，最近去到配房階段，見完主任後隔了3、4個月派樓，其間補交過2次資料，「說來也巧，老公生日同天寄來的信」，獲派皇后山邨皇盛樓棟的「超高層」單位，但坦言自己有點怕高。

她看了網上圖則及周邊環境都挺滿意，唯一不足之處是離上班地點太遠，現在好糾結要選工作、要新樓（皇后山邨），還是再博一次，又害怕之後會派得很差。

有同樣獲派皇后山邨的網民指自己已經是二派（公屋第二次配房），一樣排新界2人單位，因為在青衣工作，想要和田邨，「派到粉嶺真係想喊」。她特意到訪皇后山邨2、3次，覺得環境清靜空氣又好，但位置真的偏僻。又說有人想要皇后山卻派了和田，想要和田的卻派了皇后山，笑言是「房署大整蠱」。

樓主回覆自己也擔心愈派愈差，看到有人分享拒絕首派配房後，二派很多都是舊樓，她是抽二人單位，一樣覺得和田邨很好，因為皇后山細單位還有剩餘，發現3至4人單位才會派到和田邨，「我們也不太敢博」。她丈夫在屯門上班，擔心住在皇后山每天很早起床，又要轉幾程車，「好糾結，現在不知道路途熬不住，熬不住估計是真要辭工」。加上她留意到單位是朝西北，擔心會很曬，而且現時單位樓層太高，覺得如果是36樓就很好，現時想到單位看一下再作決定。

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有網民力撐樓主接受配房，表示很多人首派是幾十年舊樓，「不要糾結啦，工可以在找附近的」，地點雖然偏遠，但很多人派了後甚至轉工及為小孩轉校。不少人大讚皇盛樓位置很好，「前面無遮無擋」，覺得現時有些私樓還不如公屋好，應該早日接收。

樓主覺得和田邨較好：

不過，部分網民批評現時許多人住在板間房等候上樓，樓主如諸多要求，「自己買吧，想買邊都得」，認為她已經抽到上上籤，「又是新樓又是高層，不是很好嗎？」、「新樓都唔要等派舊樓」、「已經是新的屋邨了，還要挑！難道想要港島半山區」。

有人替樓主護航，認為每個輪候公屋人士收到配房信都會考慮很多問題，「等你收信你就知道了，不是給妳什麼都會要得（的），要不然幹嘛給妳3次機會」。樓主也澄清自己「不是挑，只是擔憂而已，給我港島我也擔憂」。