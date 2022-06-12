殭屍鳥專獵食動物腦髓！極萌外表隱藏遠古邪惡靈魂　連人腦都食？

張開血盆大口進行獵食、整張嘴都是血淋淋！相信是不少人對於肉食動物的兇殘印象，例如獅子或老虎都是這樣，但原來世上有一種動物熱衷獵食動物腦髓，甚至連人腦都不放過，但偏偏身型小巧可愛，看起來像普通雀鳥，甚至帶點萌萌的惹人憐愛，與其殘暴的獵食習慣成強烈反差，而這種人稱「殭屍鳥」的白頰長尾山雀，還隱藏着遠古時代邪惡靈魂。



白頰長尾山雀身型小巧可愛，丹表和一般雀鳥沒有分別，但專食腦髓。（網上圖片）

身上兩大武器增添殺傷力

「食腦狂魔」白頰長尾山雀分布在亞洲和非洲，主食和其他鳥類一樣，包括昆蟲、水果和植物種子，但每隔一段時間就要開葷，而牠們並非進食普通生肉，相反特別熱衷獵食腦髓。白頰長尾山雀生有堅硬鳥嘴和鋒利尾羽，這兩樣強大武器令牠的殺傷力大增，猶如身藏殺人凶器，經常會偷襲嬌小獵物的巢穴，利用武器粉碎獵物的腦袋，帶走大腦揚長而去，其他身體部位則棄之不理。除了弱小鳥類之外，蝙蝠也是牠們的美食名單之一，白頰長尾山雀經常趁蝙蝠冬眠期間，飛入對方棲息的洞穴內，逐隻撬開大腦大快朵頤。

霸王龍和迅猛龍直系後代

白頰長尾山雀的獵食行為讓不少科學家感到興趣，紛紛研究為何牠們會有這種有別於其他鳥類的行為，到目前為止大部分研究人員認為，白頰長尾山雀是霸王龍和迅猛龍的直系後代，所以天生喜歡食肉，但為何專食腦髓仍然是一個謎。

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連人腦都想食

除了動物腦髓之外，白頰長尾山雀連人腦都不放過，不少研究人員捕捉牠們時，都曾經被白頰長尾山雀攻擊，但牠們明顯「心有餘而力不足」，遠遠敵不過人類體型和頭骨堅硬程度，加上人員可以佩帶頭盔等裝備，加強防禦力，令白頰長尾山雀無法撬開人類腦袋。

死亡率偏高

白頰長尾山雀雖然吃得滿嘴腦髓，但是生活並不是特別如意，每年冬天會有約一半死掉，而且雛鳥存活率不足一成；這種鳥還有一個特別特性，為了避免自己變成獵物，會刻意讓自己變瘦，因此在雀群中最瘦的那一隻可能是首領，其他地位低下的山雀反而儲到一身脂肪。