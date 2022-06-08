朋友趕不上巴士　七旬大媽狂鬧司機兼4度搶軚盤拒鬆手：不讓你走

趕不上巴士是不時發生的日常倒楣事，大不了花點時間等候下一班便可。不過內地海南1名大媽就因為朋友錯過了巴士，未能一同乘車而遷怒於司機，不但在車上大罵對方要求停車，被拒後更4度試圖搶奪軚盤。司機為了其他乘客安全只能連番警告阻止，即時停車並報警，大媽最終被警員帶到派出所調查。事發經過曝光後引來網民嘩然，紛紛狠批大媽危害道路安全，認為必須嚴懲。



海南1名大媽就因為朋友錯過了巴士，未能一同乘車而遷怒於司機，不但在車上大罵對方要求停車，被拒後更4度試圖搶奪軚盤，最終遭警方帶到派出所調查。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，事發上周五（3日）上午約10時半，海南海口1名75歲大媽登上巴士，開車不久找到位置坐下後，她才赫然發現同行友人未有一同上車，於是急急走到駕駛座旁邊，大聲斥責司機要求停車：「我朋友去拿口罩了，你怎麼能把車開走？」

司機邱啟豐起初耐心向大媽解釋，稱車輛已經開動並到了下一站，按行車規定不能長時間等候乘客，並勸她趕緊坐下。大媽聞言更感生氣，站在原地與邱理論，呼喝正在駕駛的他「停車」，這時有乘客看不過眼，開聲勸大媽坐下。

大媽未有收手，約1分鐘後更「將行動升級」，趁邱啟豐未有注意時，從安全門旁邊伸手嘗試搶奪軚盤操控權，更數度試圖轉動軚盤方向，極為危險。邱啟豐即警告大媽，指搶軚盤屬違法行為，惟對方並不理會，更變本加厲，反斥：「你報警，快報警！我們是要上車的，你是不是要為我們服務？我不讓你走！」

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邱啟豐憶述，大媽至少4度嘗試搶軚盤，其中1次更長達40秒才鬆手，「她緊緊拉住方向盤，還上下轉動」，為了乘客及其他車輛的安全，他決定即時停車，「由於車速不快，我一腳剎車，車輛並沒有太大的偏離」。邱啟豐將車停好後，離開駕駛座位並走進車廂報警，期間大媽非常激動，不但大聲謾罵，更多次上前推撞他，甚至將他逼到座椅角落，大媽同時又怒罵及推撞1名熱心勸阻她的白衣乘客。

約10分鐘後，當地民警接報到場，但大媽拒絕落車。由於該巴士線目的地為火車站，為了不耽誤其他乘客的行程，邱啟豐聯絡乘務員，安排乘客們乘搭另一輛巴士，自己則負責開車，載同大媽前往派出所作進一步調查。

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巴士的閉路電視曝光後引來網民嘩然，不少人狠斥大媽行為妄顧他人安全，認為必須嚴懲才能避免同類事件再次發生，「就這種老，不值得尊，為老不尊」、「老人一般不怕批評教育，就怕罰款，應該觸及靈魂，重罰」、「列入乘客黑名單，禁止其乘坐一切公共交通工具，讓其寸步難行，當違法成本高於收益才能減少此類現象發生」。

有內地律師表示，事件中乘客妨礙司機駕駛，對車內乘客、車外行人及車輛等造成了巨大危險，即使沒有造成嚴重後果，根據刑法及相關規定，行為或已構成「以其他危險方法危害公共安全罪」，基本刑罰為3至10年有期徒刑。考慮女乘客已經75歲，按刑法規定亦可以從輕或者減輕處罰。