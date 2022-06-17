尋仇打錯人！警喝令被毆受害人蹲下押走　叫流氓自行到派出所惹議

三間半夜無故被人圍毆，被警方帶走的竟然是捱打的人？台灣有網民在facebook控訴，指弟弟早前凌晨在南投被5名流氓圍毆，其後才發現對方是尋錯仇打錯人，未料到場警員無視流氓叫囂，竟喝令弟弟馬上蹲下，先帶他回警局而不是醫院，反而叫5名流氓「自行前往派出所」。樓主直斥警方處理程序有問題，稱要為弟弟討回公道。許多網民力撐樓主，質疑事件鬧得不夠大警方不會處理，其後警方人員在帖文下回應，稱督察科已介入調查。



樓主的弟弟無故被流氓圍毆，警員到場時未有將他送院，而是先帶回警局，之後才上救護車。（fb群組「爆料公社二社」圖片）

樓主日前在facebook群組「爆料公社二社」發文，稱6月12日凌晨1時多，他弟弟在南投埔里的便利店無故被多名流氓地痞毆打，但原來對方尋仇認錯人，目標根本不是他弟弟。警員趕到現場時，5名流氓持續情緒激動叫囂，弟弟則孤身1人捱打倒臥地上，警方叫流氓們冷靜後，「竟然叫我弟弟『跍咧！』」（台語的蹲下）」，查問後更沒有先叫救護車，而是要弟弟先上警車回警局，之後才在警局上救護車。至於現場流氓們未有當場被捕，警員僅口頭叫對方「自行前往派出所」。

案件已進入偵查階段，樓主指控派出所警員辦案有瑕疵，稱落口供時曾對警方做法提出質疑，獲解釋在現場叫救護車「不會比較快到」，故先將弟弟帶回警局再上救護車，又指因為夜班警力不足，故只能口頭叫流氓自行到派出所。

樓主直言不明警方邏輯，質疑為何不能直接載弟弟入院，「如果怕移動傷患，那你帶我弟弟上警車回警局就已經移動傷患了啊？」，又指「警力不足能是藉口嗎？無線電呼叫支援都假的嗎？指勤中心都假的嗎？」。他們對流氓行徑極為憤怒，明言絕對會提告，但同時對於南投埔里愛蘭派出所警員的辦案過程出現瑕疵覺得非常不能接受，希望能通過網民及傳媒，請警方正視事件。

樓主的弟弟無故被流氓圍毆，警員到場時未有將他送院，而是先帶回警局，之後才上救護車。（fb群組「爆料公社二社」圖片）

網民力撐樓主為弟弟討公道，批評警方「被打的不能先送醫院，卻要先做筆錄？」、「打人帶上車，受傷先送醫，這順序才對不是嗎？」、「很多員警不敢惹在地蛇啊」。有留言直指事件因為未鬧得夠大，「鬧得大就會辦了」，「快選舉了，建議去找區議員們處理，員警態度差天跟地」，亦建議他向警方督察室申訴。不過也有人替警方抱不平，指流氓如未在警察面前打人不算現行犯，只能先登記，提告才通知錄口供，「現場明顯不安全，將你弟弟載回派出所也是保護他的安全啊」。

其後有南投縣政府警察局公共關係科警員在帖文下留言，轉達該局督察科回應，稱已派人到愛蘭派出所調查，處理案件的警員「在程序上若有疏失，將依相關規定嚴懲不貸」，亦會追究相關人員責任及列作案例教育所屬警員。警方亦指埔里分局偵查隊已積極介入偵辦，會調查附近閉路電視，通知涉案疑犯到案說明，查問後會依違反刑法聚眾鬥毆、傷害等罪，移交南投地檢署偵辦。

（facebook群組「爆料公社二社」）