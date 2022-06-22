真愛！醉男以為朋友飲酒飲到死　邊喊邊做人工呼吸　網民：在一起

酒後不只令人套真言，還能測試友情？河南鄭州3名男子日前相約喝酒消遣，其中1人疑不勝酒力，躺於膠椅上閉目休息，但另一喝得醉醺醺的男子見狀，竟以為好友「死掉了」，只好一邊大哭求救，一邊抱着他進行人工呼吸，直至5分鐘後對方掙扎反抗才作罷。影片上載後引來網民瘋傳討論，不少人笑言事件證明兩名男子的深厚感情，「這才是真愛」。



河南鄭州3名男子日前相約喝酒消遣，其中1人醉後誤以為好友「喝太多死掉」，竟邊大哭邊為對方人工呼吸，影片引來網民熱議。（微博影片截圖）

事發本周日（19日）晚上，河南鄭州3名男子相約於露天地方飲酒消遣，1名黑衣男子多喝幾杯後，暫時倚着膠椅背半躺閉目休息。這時身穿圖案上衣、修着平頭裝的同行男子疑同受酒精影響，一時誤會好友喝太多「死掉了」，情急之下即時抱着對方身軀嚎啕大哭，呼天搶地稱要救回友人。

平頭男不斷拍打好友的身體，兩人搖搖晃晃一同摔倒在地上，他強忍醉意撐起身體，捧着黑衣男的臉，強行撥開對方的手，靠近嘴對嘴人工呼吸「急救」。黑衣男雖然喝醉，但仍不願被友人「強吻」，一度伸出手阻擋反抗，可是未能成功。最終黑衣男意識逐漸清醒，自行坐起身才能擺脫友人的「熱情搶救」。

修着平頭裝的同行男子疑同受酒精影響，一時誤會好友喝太多「死掉了」，情急之下即時抱着對方身軀嚎啕大哭，呼天搶地稱要救回友人。（微博影片截圖）

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長約5分鐘的過程遭附近的食客拍下，拍片者表示，3名男子當晚喝了不少，先喝了3瓶汾酒，後來又喝了啤酒，擺出「救人烏龍」後，數名朋友亦趕至將3男帶走。

網民看過影片也熱烈討論，笑稱平頭男是「兄弟的典範」，又指這次經歷證明兩人的真感情，「這倆才是真愛」、「你覺得尷尬，我覺得感動」、「這兄弟交得值了」。不過也有人認為，兩人酒醒後得知事件或會非常尷尬，「以後不敢一起喝了」、「2個人酒醒了以後怎麼面對彼此」。