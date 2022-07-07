52歲大媽稱只跟有錢人相睇　自言漂亮是本錢：體驗花男人錢的感覺

有自信的女人就是美？內地1名52歲女子早前參加電視台的配對節目，坦言自己只和「拆遷戶」或「家裏有礦」的男人「相睇」，更直白說「長得漂亮」就是其本錢，並聲言要體驗花男人錢的感覺。其言論不但令主持人錯愕，更掀起網上熱議，被嘲「臉皮比樹皮更厚」。



內地1名52歲女子早前參加電視台的配對節目，坦言自己只和「拆遷戶」或「家裏有礦」的男人「相睇」，引起嘩然。（網上圖片）

52歲陳姓女子早前參加1個電視台的配對節目，她離過婚，退休金每月有3000至4000元，平時愛打扮，身材亦沒走樣，算是保養得宜，看上去比實際年齡年輕。

陳女交際面廣，愛好又多，喜歡越野和旅遊，其退休金都不夠她花，每個月還要向父母要錢。惟陳女透露，和前夫婚後感情不好，經常因生活瑣事吵架，為避免衝突各自各過生活，互不搭理，而婆媳關係亦鬧得僵，最後她主動提出離婚。

由於陳女的打扮、談吐以及形象好，愛說愛笑，不少男嘉賓對她有好感，惟她提出擇偶條件時表明只找「拆遷戶」，又指「家裏有礦的男人也可以」，此番話一出，男嘉賓秒傻眼，連主持人都驚呆。

陳女其後解釋，因初戀男友花她的錢，前夫收入有限，家裏大部份開銷由她負責，「我活了半輩子一直給男人花錢，我要找個有錢的男人，體驗花男人錢的感覺」。被問到能為男人提供什麼，她則回答「我長得漂亮」，認為自己能讓男人臉上有光，男人娶她不吃虧，又稱「我有一個有趣的靈魂，既可以做他的朋友，又可以做他的愛人，我能給他帶來不一樣的享受」。不過沒有男嘉賓認同其說法，更沒人願意和她交往，因認為這女子太物質，只在乎錢不在乎感情，相親最終無人問津。

網民似乎亦不懂欣賞她的美貌，忍不住留言稱「你是有多漂亮？」、「對漂亮有多深的誤解」、「有錢的男人不找52歲的，找25」，又指其擇偶條件太嚇人，「漂亮是你的資本，那請問你的資本能供你揮霍幾天？」、「人活到這個年紀，對自己還未有一個正確的認知」、「提出這種低俗要求的人，居然自稱自己有有趣的靈魂」。不過亦有人認為，「52（歲）這樣的保養，已經完勝很多35歲後的女人了」。