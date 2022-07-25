鉛筆無鉛！點解擦膠橡可擦甩鉛筆跡？黏性原理原來係咁！

日本文具公司「サンスター文具 公式」（Sun Star）早前推出新產品「metacil」鉛筆，號稱不但不會折斷，而且無需刨筆，可以連續書寫16公里，但其外型與普通鉛筆無異，可以用普通橡皮擦擦除筆跡。為何其他東西不能擦掉鉛筆痕跡，唯獨俗稱「橡皮擦」的擦膠可以消除紙上字跡，全因好好地利用了橡皮黏性的原理。



擦膠全因橡皮黏性而能夠消除紙上的鉛筆字跡。（資料圖片）

鉛筆供鉛，主要成分是石墨

鉛筆其實不含鉛，其主要成分是石墨，人類最初發現石墨時，由於當時的知識和科技不及現時發達，因此曾以為是含鉛物質，繼而以石墨作為為原料做成一支支筆，並稱之為「鉛筆」。雖然其後知道真正成分不含鉛，但「鉛筆」的叫法仍一直沿用下去。

擦膠透過摩擦，將石墨粉末攪和在橡皮中，粉末繼而被黏下，裹在橡皮屑內，令到鉛筆字跡消失。（資料圖片）

普通摩擦不能消除字跡

用鉛筆在紙上書寫時，石墨粉末依附在紙張表面的狀態，如果進行普通摩擦，並不能完全消除紙上字跡，反而令到粉末擴散，出現一團黑色污漬。

活用擦膠橡皮黏性原理

擦膠亦稱為「橡皮擦」，橡皮有一定的黏性，活用當中原理，就可以透過摩擦，將石墨粉末攪和在橡皮中，粉末繼而被黏下，裹在橡皮屑內，令到鉛筆字跡消失。

至於由原子筆所寫的字，墨水滲入紙張纖維，因此無法用擦膠擦除，即使勉強清走，但破壞紙張纖維都無法擦除鉛筆字跡。