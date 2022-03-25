不折斷、不用刨、寫16公里！日本metacil新鉛筆惹哄動　港有代購

用傳統鉛筆書寫最麻煩莫過於要刨筆，而且稍微用力更會弄斷筆芯，但日本有文具公司近日公布推出新產品「metacil」鉛筆，聲稱克服傳統沿筆的缺點，號稱不但不會折斷，而且無需刨筆，更可以連續書寫16公里，每支售價990日圓（約65港元），其預售公告哄起當地網民哄動，不少文具控都表明會購買，香港亦有網店表明可以預訂代購。



文具公司近日公布推出新產品「metacil」鉛筆，引來網民關注。（「サンスター文具 公式」網頁截圖）

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日本文具公司「サンスター文具 公式」（Sun Star）本月中在官方Twitter帳戶上載影片，公布新產品「metacil」詳情，這是2H鉛筆，160 毫米長、15克重，採用八角軸形，令筆芯不會在書寫時滾動， 雖然主要由鋁而製成，但筆芯採用含有石墨的特殊合金材料，最大優點是筆芯不會斷裂，而且用家無需刨筆，更可以持續書寫大約16公里的距離長度，雖然「metacil」使用特別材料，但和其他普通鉛筆一樣，用家只要使用普通橡皮擦，就可以擦除筆跡，而且非常適合水彩畫等繪畫用途。

「metacil」有6款顏色筆桿供選購，每支售價為990日圓（約65港元），官方指下月中旬正式發佈新產品，而發售日期是本年5月上旬。

在香港Carousell有賣家表示接受預訂代購。（網上截圖）

「metacil」鉛筆受到文具控注目，不少人表示有興趣購買，亦有香港網民認為售價不貴，詢問購買渠道。而香港Carousell拍賣網站，有賣家或網店目前已表示接受預訂代購，售價，售價由59元至88元，有網民更表示會光顧信譽良好的代購網店，希望能擁有這支「不會斷的鉛筆」。

在香港Carousell有賣家表示接受預訂代購。（網上截圖）

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