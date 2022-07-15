6歲童踩單車遭響尾蛇咬　父無帶手機崩潰截路人求救　結局極悲痛

家長帶子女進行戶外活動要時刻注意安全！美國科羅拉多州1名6歲男童日前和爸爸及妹妹去踩單車，其間他被響尾蛇咬傷，由於爸爸沒帶手機，只好抱着兒子尖叫求救，最終攔下路人協助報警。雖然救援人員5分鐘內就趕到，但男童送院搶救6天後終不治。負責救援行動的消防安全部人員稱，響尾蛇在附近一帶很常見，但10多年來是第一次有人被咬而死。當地專家提醒，被響尾蛇咬到後千萬別嘗試用止血帶及吸出毒液，而是要將傷口放於低過心臟的位置。



男童在草地附近踩單車，下車看路標時被響尾蛇咬到。（KOAA News5新聞截圖）

事發科羅拉多泉市（Colorado Springs ）南部的Bluestem Prairies Open Space，是當地的觀熱草原， 7月5日，6歲男童和爸爸及妹妹到來踩單車，男童獨自在前方，下車去看路標時被蛇咬到，他大喊「響尾蛇」後，爸爸立刻跑過去，但趕到時發現兒子已經被咬傷。

當地消防安全部門指揮官張伯斯（Derek Chambers）交代事件，指男童的父親當時無帶手機，他急忙抱起兒子狂奔，一路尖叫求救，最後攔下途人借電話報案。救援人員5分鐘內已趕到現場，直升機隨後亦抵達，將男童送到附近兒童醫院搶救，遺憾他留院6天後，在當地時間周一（11日）不治。張伯斯稱響尾蛇在在附近很常見，但這是他在這裏工作12年內第一次有人因被咬而死亡。

消防部門提醒，民眾被響尾蛇咬到後要保持冷靜，盡量減輕心跳率，別抬高被咬的位置，要讓傷口低於心臟位置。如被咬後不作處理，會出現惡心、頭暈、血壓下降、心跳加速等徵狀。民眾被咬後最好保持安全距離拍下蛇照，或具體描述蛇的外觀，將有助醫院使用正確的抗毒液藥物。

科羅拉多野生動物部門官員尚德（Travis Sauder）指，現時是響尾蛇的活動高峰期，牠們活躍於乾燥岩石區、矮身草原等地域，響尾蛇天性不兇猛，通常會避開人類，遇見時要注意周圍環境，如果不小心觸碰到，牠會即時防衛。民眾被咬後千萬別嘗試用止血帶或吸出毒液，要將被咬傷的肢體或身體部位放到低於心臟位置，脫下戒指、手錶及手帶之類的東西，以利血液流動，並盡快求醫。

響尾蛇是該州唯一毒蛇，頭部呈三角形，尾巴會發出滋滋聲，尚德提醒見到時要保持冷靜，緩慢移動，慢慢後退至離開響尾蛇出現區域。牠們未覺受威脅就不會追住你，牠們比較喜歡獨處。

事件令網民心碎，提醒最近天氣炎熱很常見到蛇出沒，大家應盡量保持距離。家長帶孩子到戶外活動時要非常小心。

小資料：

據美國食物及藥物管理局（FDA）資料，美國每年有約8000人被毒蛇咬傷，造成10至15人死亡。美國國家野生動物同盟及大英百科全書資料顯示，響尾蛇活躍於美國西南部、墨西哥、中美洲及南美洲，一旦被響尾蛇咬傷會非常痛苦，如果牠超過1米長，被咬後可能會致命，最危險的是南美響尾蛇及墨西哥西海岸響尾蛇等，牠們毒液更強，會猛烈攻擊神經系統。

有外國專家指，響尾蛇毒液帶出血性，會令部分組織壞死，令皮膚或肢體流出膿血及腐爛，但更可怕的是部分品種毒液會攻擊神經系統，影響關乎性命的肌肉組織，包括橫膈膜、胸肌和心臟，會阻礙神經訊息傳遞，甚形造成麻痹。



（綜合）