胃部全是頭髮！5歲女肚痛胃部驚現「髮團」　奇招取出再揭異食癖

孩子常常吃頭髮恐有危險！廣東1名5歲女童早前因腹痛及發燒入院，醫生初步治療未有改善，一照胃鏡驚見內有一大團頭髮，都是她自己吃下累積的，而且已和食物殘渣混合變長約8厘米、闊約5厘米的「髮團」，難以取出，又不希望對小女孩動刀，最後想出「浸泡法」，最後順利只用胃鏡就取出頭髮。家長透露女兒由爬行期已有撿頭髮吃的習慣，推斷她有「異食癖」，醫生又提出家長可靠2點日常觀察，及早發現問題。



醫生用「浸泡法」後成功中和胃部酸性粘稠的食物殘渣，用胃鏡取出「髮團」。（微博圖片）

廣東醫科大學順德婦女兒童醫院日前出現特別病例，1名5歲女童出現腹痛、發燒等徵狀求醫，醫生初步檢查做簡單治療無果，進行超聲波檢查發現上腹部有個高回聲團，胃部有陰影。醫生原以為是胃部異物殘留，可能是胃結石，但一照胃鏡嚇一跳，她胃內充滿頭髮，且長時間在胃內積聚後，頭髮和食物殘渣混合，變成長約8厘米、闊約5厘米的髮團。

醫生用胃鏡反覆沖洗、用鉗拉扯，但仍難以取出髮團，惟剖腹手術對小孩來說傷害太大。醫院進行會診後，想出先用碳酸氫鈉進行「浸泡」，中和胃部酸性粘稠的食物殘渣，令髮團鬆開。女童要喝3天碳酸氫鈉、可樂等飲品「浸泡」髮團，幸好之後再做胃鏡檢查時，髮團內食物殘渣已被清除，最終成功用胃鏡鉗夾取出。女童術後無不適，當天就出院。

醫生用「浸泡法」後成功中和胃部酸性粘稠的食物殘渣，用胃鏡取出「髮團」。（微博圖片）

不過，母親憶述女童在嬰兒爬行期已會撿地上頭髮來吃，她發現後阻止，情況有好轉，但她3、4歲時又再撿頭髮來吃，並開始咬手指、把小物品放入口，家人每次都有阻止。母親說之後未見女兒吃頭髮，但沒想到經年累月的吃，已有一大把頭髮滯留在胃部。聽完家長的話後，醫生再檢查女童頭部，發現她的頭頂已有一塊禿髮斑，大小約3厘米乘4厘米，那部分很可能就是吃下的頭髮。

該院內科醫生解釋，女童行為稱為「異食癖」，成因主要有二，一是缺少微量元素，如鋅、鐵，令他們不由自主找一些東西來吃；二是心理行為異常引起的壞習慣，令他們尋找一些東西安慰自己。其中吃頭髮的異食癖較少見，患者通常因長期食頭髮導致消化道梗阻時發現並求醫，臨床上小兒消化道異物病例較多，常見異物包括硬幣、鈕釦電池、針釘等，女童的情況要用胃鏡取出髮團的案例也不多，很多時要外科介入。

院方建議家長可靠一些個觀察推斷子女有沒有異食癖，首先是留意子女營養狀況，包括身高、體重、有否偏食，其次是子女有沒有情緒上的波動，大哭大叫及出現過激情緒等。

（廣州日報）