男子行刑式槍殺前妻　警方破門傳槍聲疑自殺　女死者曾訴婚姻痛苦

美國近日發生1宗男子殺妻後自殺的案件。日前芝加哥的1所公寓內傳出槍響，當地警方破門而入，在大門附近發現一具死去已有一段時間的女屍，頭部有致命槍傷，隨後警員在睡房發現男性行兇者亦已開槍自殺身亡。兇徒是女死者的前夫，離婚後仍不斷騷擾她，終釀成悲劇。



美國女攝影師薩尼亞於5月與前夫艾哈邁德正式離婚，於18日在家中被前夫槍殺。（死者攝影網站圖片）

綜合外媒報道，事發於上周一（18日）下午4時30分，美國芝加哥29歲女攝影師薩尼亞（Sania Khan）在寓所內被36歲前夫艾哈邁德（Raheel Ahmad）行刑式槍決。當日喬治亞州警方接到艾哈邁德家人報案稱找不到他，他失蹤前情緒低落，曾表示要去找薩尼亞「挽救婚姻」。他的家人對此感到不安，因此希望喬治亞州警方通報芝加哥警局，派員到薩尼亞位於斯特里特維爾（Streeterville）的公寓查看。

芝加哥警方接報派員到薩尼亞家中查看，他們敲響大門，屋內隨即傳來了一聲槍響及低聲呻吟。警員聞聲破門而入，見到倒在大門附近的薩妮雅，她後腦中槍，血液已經凝固，顯然已經死去一段時間。他們進入睡房發現艾哈邁德頭部中槍，鮮血直流，身旁有遺書及一柄手槍。原來艾哈邁德在殺掉前妻後一直留在屋內，聽到警方敲門的聲響，下一秒就拿槍對準自己頭部並扣動扳機。艾哈邁德被送往西北紀念醫院，最終搶救不治。

薩尼亞生前曾在社交平台表示前夫在婚姻中帶給她的傷害。（TikTok影片截圖）

薩妮雅的不幸婚姻

事件令人震驚，因為薩尼亞是當地小有名氣的巴基斯坦裔攝影師，擅長婚禮攝影，認識她的人都稱讚她友善親切。她曾在個人網站表示自己熱愛攝影，「希望記錄生命中最珍貴的時刻」、「幫助情侶在鏡頭前墮入愛河」，然而她自己卻有一段不幸婚姻。

自小在田納西州長大的薩尼亞，去年6月才搬到芝加哥定居。冬季時她決定與丈夫艾哈邁德分開，直至今年5月她才與其正式離婚，2人的婚姻還不夠一年。據悉，艾哈邁德控制慾很強，婚後他從薩尼亞的穿搭至和誰見面，都要一一操控，這樣的婚姻生活令薩尼亞覺得喘不過氣來，因此提出離婚。艾哈邁德在離婚後仍試圖復合，持續騷擾她。案發當日，艾哈邁德就從亞特蘭大市郊的住所前往薩尼亞住處找她，最終釀死慘劇。

在社交平台發聲：不要忽略婚姻中的危險信號 終難逃一劫

薩尼亞離婚後曾在社交平台TikTok哭訴婚姻的痛苦，「離開你愛過的人是痛苦的，但愛上一個不在乎你的人更痛苦」。她坦言作為南亞女子在面臨婚姻失敗需要承擔更大的輿論壓力，提及自己不但遭家人反對，又被社區指指點點，「作為一名南亞女性，離婚會讓你覺得人生失敗。社會給你貼上標籤、缺乏支援、承受輿論壓力的孤獨感，這讓女性更難離開一段本不該繼續的婚姻。」

她不時在影片中呼籲女性不要忽略婚姻中的危險信號，又希望藉着分享自己離婚後的自癒過程、如何重拾自信等，鼓勵與她有相似經歷、身陷痛苦婚姻的女性，「婚姻挫敗不代表你是失敗的，要善待自己的心」。

就在薩尼亞重拾自信準備展開人生新篇章時，生命卻驟然殞落。（TikTok影片截圖）

不久前薩尼亞曾寫道「從未如此快樂」，她的朋友表示她正籌劃工作的下一步，聲稱要開啟人生新篇章，沒想到一切戛然而止，朋友又猜測艾哈邁德可能是看到影片受了刺激。不過案件仍在調查中，警方暫時未公佈艾哈邁德遺書詳情及案件細節。

（綜合）

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