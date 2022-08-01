將軍澳豬肉檔被數2宗罪：切多$20肉、擅攪碎　街坊拒硬食疑遭報復

【將軍澳／寶琳街市／豬肉】到街市買豬肉最怕被「呃秤」。有將軍澳街坊早前到寶琳街市的豬肉檔購買30元豬肉，惟店員「切咗50幾元焗我要」，當時樓主「照單全收」沒有計較。惟日前她再到該檔買「30元半肥瘦」豬肉，沒料到對方竟擅自把肉攪碎「焗我要」。今次樓主企硬拒絕購買，對方即變臉更疑似1招報復，令樓主大嘆「以後都唔想幫襯呢間買肉」，帖文引來網民熱議，直指該豬肉檔是「慣犯」。



有將軍澳街坊到豬肉檔買豬肉，店員卻切了較多份量，迫她「焗買」。（資料圖片）

該名將軍澳女街坊上周五（7月29日）於Facebook群組「將軍澳主場」上載1張豬肉檔相片，指一星期前在寶琳街市這檔買豬肉，「我要30元個阿姐就切左50幾元焗我要」，當時她息事寧人沒有計較，照單全收，但上周四（7月28日）她再到該店買豬肉，卻激到一肚氣。

樓主表示，她當日想買30元半肥瘦豬肉，惟「阿姐」未有問她意見便擅自找人攪碎豬肉，「當時我攞緊錢未有留意，當我畀完錢之後想攞嚿肉，佢話已經攞咗去搞碎，仲想焗我要」。今次樓主企硬沒有買下該豬肉，「阿姐」隨即變臉，「畀晒面色我睇，求其切咗嚿瘦肉畀我」，樓主則心想可以炒瘦肉，便「算數走咗」。

惟到晚上樓主才知中伏，「晚餐炒咗啲肉來食先發現硬到食唔到」，感嘆以後不會再到該豬肉檔買豬肉，「只怪我哋呢啲新進C9（師奶）冇經驗，以後都唔想幫襯呢間買肉」，又提醒其他街坊「要小心呢個阿姐」。

帖文引來街坊網民熱議，不少人直接該豬肉檔是「慣犯」，認為有問題應「直接唔要」，「呢個阿姐最鍾意亂咁收錢！」、「我前天都係，話要50蚊玻璃肉，X！一嘢斬咗$90，我話太多，佢話多小小，吃多兩件，黐X線，兩丁友，三日都吃唔晒喇」、「成日都係咁，我又係買$30畀$50，話食唔晒唔要，就扮慘話切咗了」、「有些街市檔口冇生意，不是沒有原因的」。

也有自稱曾從事切豬肉行業的網民直斥該豬肉檔做法離譜，「我以前做過呢行，講真落刀無乜可能百分百準，不過切多幾蚊，客人唔會介意，條友切多廿蚊，直頭晒譜」。另有網民教路應對無理銷售手法，「你去得太少街市啦，我就一向都攞定錢買嘢，三十就三十，話知佢切50出嚟，我係得三十」。