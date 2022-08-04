港鐵App今派$1300電子優惠券！即睇3步領取方法　3.2萬份先到先得

【港鐵MTR Mobile電子優惠券／領取方法】港鐵MTR Mobile將於周四（8月4日）派發總值1000萬元的港鐵商場電子優惠券，只要在周四中午12時登入MTR Mobile，就有機會領取合共1300元電子優惠券，先到先得，名額3.2萬個。



即睇港鐵MTR Mobile電子優惠券領取步驟▼▼▼

今次派發的電子優惠券，包括「HK$300港鐵商場電子優惠券」（名額：3萬份）、「HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額：1000份）及「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額：1000份）。

MTR Mobile登記用戶於8月4日中午12時起，可按以下方法領取港鐵商場電子優惠券，每位登記用戶最多只可領取每款電子優惠券1次，即合共1300元，數量有限，換完即止。

港鐵MTR Mobile將於周四（8月4日）派發總值1000萬元的港鐵商場電子優惠券，只要在周四中午12時登入MTR Mobile，就有機會領取合共1300元電子優惠券，（MTR Mobile）

「一Click即搶」快閃活動：

日期：8月4日中午12時起

參與港鐵商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場、恒福商場

步驟1：點選「我的獎賞」

步驟2：在「禮遇」内點選「一Click即搶！HK$300港鐵商場電子優惠券」、「一Click即搶！HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」或「一Click即搶！HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」。

步驟3： 點選「立即領取」

成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。電子優惠券將於24小時內，加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内。

使用方法、限制、期限



「HK$300港鐵商場電子優惠券」適用於「時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品」、「指定美容品牌」、「電器及電訊、鐘錶及首飾」類別商戶，每張優惠券消費滿500元方可作100元使用。

「HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」適用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品類別商戶，每張優惠券消費滿2000元方可作500元使用。

「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」適用於指定美容品牌商戶，每張優惠券消費滿2000元方可作500元使用。