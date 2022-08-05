越南猛男美睫店爆紅　赤膊公主抱帶位兼按摩　仲有特別服務冧客人

今時今日做生意要獲得客人關注，除了基本的產品或服務外，必須有與別不同的賣點。越南1間美睫店為了慶祝開業週年，特別找了大批猛男為客人提供「特別服務」，不但會將客人當成公主般照顧，親手按摩及完成美睫，更有神秘表演，旋即在當地引起討論。



長居越南工作的台灣YouTuber「越南強尼」（Johnny）聯同6名年輕女生就到了當地1間美容院，了解店家為慶祝開業周年而特別安排的猛男美睫服務。（YouTube「越南強尼VietnamJohnny」影片截圖）

長居越南工作的台灣YouTuber「越南強尼」（Johnny）不時在個人頻道介紹當地的特色景點及文化，早前他聯同6名年輕女生就到了當地1間美容院，了解店家為慶祝開業周年而特別安排的猛男美睫服務，整個過程令身為男性的他也感到難為情，直言「沒想到可以體驗這麼多特殊的服務」。

片中可見，女生們一踏進美容院，即被6名赤膊上身的肌肉猛男列隊迎接，逐一以公主抱的方式帶到座位，並蹲下代為換上拖鞋，之後猛男更取出女生最愛的甜品，在提供服務前親手餵客人進食蛋糕以示重視。為了配及女生的高度，猛男會蹲於地上，詳細講解美睫服務的內容及效果，確保客人明白後再次公主抱她們到美容椅上。

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當大家也認為猛男們只是噱頭，只在店內作為陪襯，他們卻是有姿勢有實際，不但親身上陣為客人按摩，更有板有眼拿起工具進行美睫療程，過程中也會不斷關心女生的感受，確保客人獲得舒適的體驗。美容服務結束後，猛男更會提供特別的娛樂，一同站在女生面前熱舞一番，令她們又驚又喜。

美容服務結束後，猛男更會提供特別的娛樂，一同站在女生面前熱舞一番，令她們又驚又喜。（YouTube「越南強尼VietnamJohnny」影片截圖）

不少網民看過片段也紛紛驚歎，笑言服務「CP值」極高，不但能打扮自己，連視覺享受也非常充足，直呼「不得不說猛男太耀眼」、「看完好想去越南」。亦有網民大讚店家的宣傳非常成功，成功引起網民的興趣，「很棒的週年慶活動」、「很意外美睫師是這些肌肉男，好另類喔！」。