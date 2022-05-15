壯闊胸膛！猛男美甲師爆肌Gel甲　上身半裸僅穿圍裙為媽咪客服務

荃灣「豬肉檔AK」阿威突然爆紅，證明靚仔從事任何行業都特別受注目！有網民日前發現台灣有美甲店用「美男計」作招徠，請了2位肌肉猛男替客人美甲。2位型男美甲師工作時更是赤裸上身，展露壯闊胸膛與粗壯的手臂，卻又細心地為女客人塗指甲，盡顯鐵漢柔情。不少女網民看完照片異常興奮，紛紛稱「做指甲的時間到了」，但根據店舖資料，請猛男小鮮肉做1日美甲師是母親節特別活動，錯過了可能要等明年了。



台灣一間美甲店舉辦母親節快閃活動，請來2位型男美甲師赤裸上身為客人服務。（facebook專頁「EN. nails salon 日式 美甲 沙龍」圖片）

樓主在facebook專頁「爆廢公社公開版」上傳多張照片，可見猛男美甲師時而穿上圍裙，時而半裸上身，引來網民熱議，不少人都表示想試一試型男手藝，「不知道眼睛要看哪裏」、「突然有了天天做指甲的動力」、「快上地址！」。不過，她透露這是店家的母親節VIP回饋活動，只讓媽媽們開心一下，「雖然女兒們比媽媽嗨」。

有網民發現店家有介紹2位猛男美甲師，他們是專業健身教練，店方趁早前母親節請他們做1日店員，「找了2位新員工給媽媽舒壓一下」。當知道是母親節快閃活動，不少網民都因為錯過機會而感到失望，希望店家明年再舉辦一樣的活動，「先卡明年的位」、「我現在就預約明年的」。

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