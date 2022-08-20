56歲美魔女被29歲鮮肉狂追　酸民謾罵亂搞關係　4字霸氣反駁獲讚

【美魔女】年齡相差太大的戀愛，尤其是「姊弟戀」甚至「母子戀」，往往不被看好，甚至遭受肆意批評。台灣一名「凍齡美魔女」自揭被29歲帥哥護理員告白，再從婉拒到決定大膽追愛的戀愛故事，沒想到卻惹來部份網民謾罵，認為她太誇張，揶揄「有問過對方父母嗎？」。面對「酸民」的批評，「美魔女」發帖反擊，以4字「我是單身」霸氣回應，惹來大批網民讚好。



「凍齡美魔女」胡文英講述與29歲「帥哥」護理員的愛情故事。（胡文英IG），

現年56歲、前「黑澀會美眉」甜兒與鄭靚歆（冰冰）的「凍齡美魔女」母親胡文英，早前出席節目《小姐不熙娣》時，透露曾被29歲「帥哥」護理員告白，基於雙方年齡差距太大，胡文英當刻立即婉拒，心想「老娘生你都可以了」。

不過胡文英表示，「帥哥」護理員沒有死心，節目播出後竟再次展開追求，讓她有所啟發，認為既然「小鮮肉」都決定大膽追愛，她也不應再糾結年齡的差距，明言「人生後半場我要為自己而活」，形容雙方「一拍即合以藍顏知己的身份開始我們的旅程」，又笑言「相差26歲應該不算太多」。

胡文英表示，「帥哥」護理員沒有死心，節目後竟再次展開追求，終打動了她。（胡文英Facebook）

戀愛故事本屬甜蜜，也獲不少網民留言支持，「英姐要幸福哦」、「祝福妳一直幸福」、「這才叫人生，加油」、「為自己而活才是真女神」、「很有仙氣啊，要幸福」，但有部份網民卻批評她太誇張，質問「有問過對方父母嗎？」，更有人「私訊謾罵」她。

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面對酸民們指摘，胡文英於Facebook發帖反擊，強調「別再用你們的道德來綁架我，你們並不是我，不了解我（也怪我沒說出我的婚姻狀況）」。

胡文英指出，其婚姻早在31歲時「觸礁」，「經歷了11年的掙扎與痛苦，直到42歲選擇放手。在這31歲到42歲的漫長歲月裏，我的痛苦、無奈、糾結、迷茫、手足無措、惶恐……不知道明天在哪裏？根本是個活死人，行屍走肉」，如今她能渡過那段「煎熬」的時光並非易事，期望女性朋友們不要再私訊謾罵她：「什麼我愛小鮮肉、結婚還亂交男朋友等等，將心比心好嗎？」

面對酸民們指摘，胡文英於Facebook發帖反擊。（胡文英Facebook）

胡文英最後以「我是單身」4字霸氣回應，引來大批網民讚好，「本來就有選擇權」、「酸民只能靠酸妳刷存在感，好可憐」、「一堆人很好笑，就算妳愛小鮮肉也是妳的事啊，那些酸民是羨慕嫉妒恨喔？」、「酸民無視即可」、「帥！自己人生自己開心就好」、「不要理酸民，吃不到葡萄說葡萄酸」。