農曆七月｜便利店驚見「經典母子檔」嚇破膽　網民：中元節擺設？

行過可能嚇破膽！農歷七月，有台灣網民昨晚在便利店驚見經典「母子檔」，笑稱這可能是「中元節擺設」，照片所見有隻穿白衣「全身染血女鬼」趴在貨物上，手持木筷吃杯麵，旁邊還有他的兒子。網民爆笑稱這是命案現場，雖然大讚店員很有創意，但小朋友可能會嚇到，又認出這是在模仿經典鬼片《咒怨》中的伽椰子和俊雄母子檔，「我會不敢買，因為那些都是他們母子的」。



網民笑稱看到中元節擺設。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

農歷七月「鬼節」禁忌多，樓主在facebook群組「爆廢公社」，「今天在7-11看到的中元節擺飾」，惟照片所見，便利店一堆貨物上，趴住一具「染血白衣女鬼」，一雙假手拿住筷子準備吃杯麵，旁邊有隻全白「小鬼」坐在紙包飲品後方。

網民一看爆笑形容，「這不是中元普渡，這是命案現場」、「被飲料絆倒，身亡…」、「大夜班想輕鬆一點，這樣沒客人進去」，還大讚店家很有創意，「店家一定是被7-11耽誤的鬼屋…可以開鬼屋冒險了」、「晚上如果超商突然停電就精彩了」，認為可留在聖誕節繼續用。

部分人認出這是在模仿《咒怨》中的母子檔伽椰子和俊雄，形容場景是「伽椰子仆X」，但坦言可能嚇到小朋友，「小孩看到直接嚇死」，「我會不敢買，因為那些都是他們母子的」。

（facebook群組「爆廢公社」）