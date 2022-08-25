公屋│港婦見房署主任撞正8號風球點算？網民籲照去：再等冇新樓了

【馬鞍／公屋／房署主任／公屋輪候】打風除影響打工仔上班，還影響心急如焚的公屋申請者。有網民在社交平台大呻，自己剛好約了今天（25日）見房署主任作資格審查，卻撞正8號風球，約好早上9時，但天文台9時20分才改發3號風球，「人家沒上班」。不少人建議她應該照去「裝不知道」，否則又要改期，「等下次1個月後，咩新樓都冇晒了」，惟事主覺得時間一早約定，而且丈夫已去上班，決定再等寄信通知。

據房署資料，申請者在完成資格審查後，要按申請人家庭人數、公屋編配標準及公屋選區等再隨機編配，沒有一個確切偏配單位時間。據早前報道，不少申請者見完主任後仍要等1年或以上。



網民原約了今早9時見房署主任做資格審查，但當時仍掛着8號風波，令她要另約時間。（資料圖片）

馬鞍襲港，天文台一度掛起8號風球，至今早9時20分才改發3號風球。有港婦在小紅書大呻，剛好約了今天（25日）到樂富房委會客務中心見房署主任進行資格審查，「見主任遇8號波，只能再次等寄信了」。她指剛好約定時間是9點，當時仍高掛8號風球，「人家沒上班」，應該要早上7時落波才趕得及。

有同樣約了今天見主任的網民指，他們時間是11點，很快得悉可如常約見。許多網民建議樓主應該照去，「可以直接殺過去裝不知道」，「也會見你的，要不然要改期」。有網民提到政府人員一下波就上班，「照常去啊，很多人這麼做」。樓主重申自己是見9點，但8號風球9時20分才落，惟網民認為是特殊情況，「當你遲到那樣，給你補個位置，可能要等幾個號碼」、「直接去，怕咩」。

樓主上傳今天約見房署主任的信件，不少網民建議她照樣去「扮唔知」，否則又要等。（小紅書圖片）

不過，樓主認為信上寫明了時間，所以她沒有輕舉妄動，丈夫在8號風球落波後已去上班，現在等再派信約時間。有網民指再等可能又多1個月，「咩新樓都冇晒了」，但樓主笑言現在都已沒新樓了。

據房委會資料，公屋申請者到資格審查階段，房署會約見申請者審核資格，集齊文件後約2個月內通知是否符合編配資格，申請合格日期或取消日期以審核完成當日為準。完成資格審查後，為公平分配公屋資源，公屋單位會以電腦隨機方式，按申請人家庭人數、公屋編配標準及公屋選區；並配合輪候到達編配時的資源編配，換句話說沒有確切時間。房署另會按公屋資源情況推出特快公屋編配計劃，若申請人符合資格會收到特快編配計劃邀請函。

過去許多網民在網上問及見房署主任後何時能獲配房，各人答案不盡相同，部分人等多數月，部分人以年計，「合格over2年都未派過一次」、「見主任，一年後多後才上樓」。

公屋申請者見主任後等兩年仍未獲編配 料等足9年才可上樓

據今年2月報道，葵涌劏房居民大聯盟調查發現，有公屋申請者見完房署主任進行審查後，等候1年或以上才獲首次配房，有個案等逾7年才見主任，再等2年才獲配房。調查顯示9成未入住公屋的不適切住戶已見了主任，但仍要等1年或以上才獲首次配房，甚至有一半人等了2年或以上。

（綜合）