公屋申請者見主任後等兩年仍未屋獲編配　料等足9年才可上樓

公屋輪候時間現時長達5.9年，葵涌劏房居民大聯盟調查發現，有不少受訪的公屋申請者見完房署負責審查編配單位的主任後，要等候一年或以上才獲首次配屋，較以往的半年內長。他們指，有受訪者要等候逾7年才能見主任，亦有人額外再等2年時間才獲配屋，估算平均要9年或以上時間才能真正上樓。

有劏房戶透露，現時已見主任兩年多，但至今仍未有配屋消息，去年更被業主逼遷，坦言對房屋署極度失望，「當時主任話3個月內有信畀我，我當時好開心，抱住好快有上樓機會，但無諗過要等兩年多。」



葵涌劏房居民大聯盟估算，公屋申請者平均要9年或以上時間才能真正上樓。（資料圖片/梁鵬威攝）

聯盟於去年11月至今年1月期間進行問卷調查，以了解不適切居民輪候公屋的實況，共收回 184 份問卷。

現時入住公屋約有三大步驟，分別是登記申請；房屋署約見申請人審核資格；及編配單位。調查發現，分別有四成的不適切住戶，以及逾七成已上樓的公屋住戶，輪候公屋的總年期超過6年，甚至有人時間長達10年或以上，即遠超出房委會公布的5.9年。

見主任後等兩年才獲配屋 料要多付逾4萬元租金

今次研究更進一步發現，申請人見主任後，獲首次配屋的時間亦遭延長。調查指出，有九成未入住公屋的不適切住戶表示，雖然已見主任，但需等候約1年或以上才首次獲配屋，甚至有一半人要等2年或以上。而已上樓的受訪者中，亦有六成半人見主任後，需等候1年或以上才獲首次配屋，亦有近兩成人要等2年或以上。

他們指出，過往見主任後，多數半年內已獲配屋，但現時卻遲遲未能上樓，對住戶的精神及經濟壓力構成影響。若以公屋租金平均數3,635元，以及不適切居所的5,374元計算，倘見主任後已再等兩年，推斷要多付約4.1萬元租金。

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主任稱3個月後可派屋 但等候長達兩年半

梁太一家四口居於不足的70呎劏房，現已輪候公屋約9年。她說，早在2019年7月首次見主任，惟2021年12月才首次派樓，歷時約兩年半。梁太憶述，當初見主任時，對方稱約3個月後可獲通知派屋，而且不少朋友都在見主任後3個月上樓，「我等左兩年半，有時見到屋浸水、漏水、有臭氣，個人真係會崩潰。」

梁太形容現時「失晒預算」，兩個子女剛升小學，但仍不知道公屋會在那區，又試過鄰居家中「爆鹹水」，鹹水甚至湧入她的劏房內。

本港房屋問題嚴重，公屋成為不少基層的希望。（資料圖片）

見主任後兩年無消息 期間被業主逼遷

另一劏房戶梁小姐則指，她們輪候公屋逾8年，現時已見主任兩年多，但至今仍未有配屋消息。她憶述，當初見主任後以為可即將上樓，故當時很高興，但現時卻毫無頭緒，「當時見完主任，以為就好快有樓上…因為當時主任話3個月內有信畀我，我當時好開心，抱住好快有上樓機會，但無想過會等兩年多。」

上樓無期，由於單位涉及違建，去年業主更要求她搬走，新單位租金由4,300元增至5,200元，「又要交租，又要無嘢做。」梁小姐指，過去房屋署曾指，因公屋要預留作隔離設施，所以推遲了入伙時間，之後她亦曾親身到房屋署查詢，但又因疫情，而不能安排約見主任，「成兩年幾，一封信都無…對房屋署極度失望。」