單親女生請嬸嬸陪買內衣　家庭群組內遭公開尺寸：很大　爸代反擊

討論女生胸部大小本身已是很缺德的行為，而且對象還是自己的姪女！台灣1名將升讀大學一年級的女生於討論區發文大呻，稱自己是單親家庭，由於爸爸不太懂如何買女性內衣，於是請求嬸嬸幫助。沒料到嬸嬸事後討內衣錢時，竟在約有14名成員的家庭通訊群組內，公開她的胸部尺寸，還發表意見指「她是X罩杯，真的很大」。女生感到極度尷尬而表達不滿時，嬸嬸竟然不覺得有問題，更反斥是她態度差，讓她覺得很不舒服和委屈。幸好爸爸為樓主反擊，指出「這種事本來就不能隨便講，不然你也講你女兒她們的啊，難道我女兒不是人嗎？」。

網民一面倒同情樓主遭遇，狠批該名嬸嬸沒品又缺德，以後應少來往，同時讚賞其爸爸挺身護女，「妳爸真的man，不然有些都怕事，選擇不出聲或是向着親戚」。



台灣有名將升讀大學一年級的女生於討論區發文大呻，早前嬸嬸在家庭通訊群組內談論她的胸部尺寸，令她很不開心。（《The Penthouse 上流戰爭》劇照）

該名女生於Dcard討論區以「嬸嬸在家庭群組談論我的胸部」為題發文表示，雖然事件是於1個月前發生，但現在回想起還是覺得很不舒服。她說，自己是生於單親家庭，之前是跟媽媽住，但媽媽沒有要定期更換內衣的意識，所以她跟爸爸住後，也沒有定期更換，直至堂姐看到她的內衣破破爛爛，向她爸爸說了，她才決定去買內衣。

樓主指出，爸爸不太懂如何買女性內衣，於是請求嬸嬸帶她去買，當時她與嬸嬸及3名堂妹一起去內衣店，因為她是屬於瘦但又蠻有乳量的體質，試穿內衣時被店員和嬸嬸誇讚。買完內衣回家時，嬸嬸想向她爸爸索取幫忙購買內衣的錢，她本想自己給，沒料到嬸嬸沒跟她說，就直接將店員寫給她的內衣尺寸和價錢，於大約有14人的家庭通訊群組內傳送，而群組成員包括爸爸、爺爺奶奶和其他親戚。

樓主稱，嬸嬸還談論她的胸部大小，「XXX（我爸名字），你女兒真的很大欸，她是X罩杯，真的很大」。她看到後嚇到，心想嬸嬸為何要直接在群組公開這些私隱。她嚴正地回覆，「可以不要在群組討論這件事嗎？」，詎料嬸嬸完全不給她面子，繼續說「大很好啊，妹妹她們想要都沒有欸，誰帶你去買的啊，態度這麼差？」。

女生難過道，「當下真的覺得超想把這對胸部直接拔掉，不想擁有，甚至覺得好想吐不舒服、很委屈」。（《二十五，二十一》劇照）

此時爸爸出來解圍，站在她一邊支持，在群組裏說「這種事本來就不能隨便講，不然你也講你女兒她們的啊，難道我女兒不是人嗎？」。她很感謝爸爸替她說話，難過道「當下真的覺得超想把這對胸部直接拔掉，不想擁有，甚至覺得好想吐不舒服、很委屈，現在想到也是很想哭，我真的不懂這真的是一個長輩該做的事嗎？」。

帖文引起熱議，網民直斥那名嬸嬸缺德，「嬸嬸姑姑通常都是家中狠角色」、「她在嫉妒妳」、「我覺得很多長輩都仗着自己是長輩，要晚輩對自己客氣禮貌，但前提是長輩也要有長輩的樣子，這樣就隨便說出人的隱私，真的非常沒有品格也非常沒有教養」、「三姑六婆就是這樣看出來的，犧牲這一件小事，以後不要跟親戚講任何家裏的事，妳要學會獨立」、「妳爸真的man，不然有些都怕事，選擇不出聲或是向着親戚」、「拍拍妳，我也有類似的經歷，也是說身材，而且是在大庭廣眾之下說的」。

有網民則教樓主可用更嚴肅的語氣回覆嬸嬸，或說一些狠話反擊，例如「我覺得妳談論我的胸部很不恰當，請妳停止」、「妹妹想要都沒有，嬸嬸是不是要先檢討自己？」、「妳是不是比我小又下垂，會不會妳女兒也跟妳一樣，所以才嫉妒我」、「嬸嬸牙膏是不是用完了，嘴怎麼那麼臭？隔着手機都聞得到」。