竹園邨獅子山標誌揚威海外　日網售同款杯墊　港網民：想買個留念

香港屋邨特色標誌揚威海外！本港有網民近日於日本雅虎（Yahoo）購物網站發現黃大仙竹園邨的獨有標誌被人製作成杯墊出售，吸引到不少日本人購買。香港網民對此大感驚訝，紛紛表示有興趣購買，並感到自豪，「都算係一種光榮，如果街坊們有團購預埋我」、「作為竹園嘅一分子，都幾想買個留念」。



本港有網民近日於日本雅虎（Yahoo）購物網站發現黃大仙竹園邨的獨有標誌被人製作成杯墊出售，吸引到不少日本人購買。（日本雅虎購物網站截圖）

該名網民於fb群組「黃大仙區友」發文指出，「竹園邨個logo在日本變咗杯墊」，對比下圖案完全一模一樣，都是由紅、橙、黃、綠、藍、白6種顏色的紙皮石組成，綠色部分形狀像獅子山，橙色圓形像太陽。日本雅虎購物網站的標價為1650日元（約92港元），很多日本買家都給予滿分評價，表示「對香港愛好者來說是無法抗拒」、「現時不能去香港，很慶幸能買到香港的產品」。

翻查資料下，杯墊原來是由本土品牌「印象交易所」設計，該品牌以香港特色文化如屋邨圖案、通風牆花紋和飛行棋作為創作靈感，產品滿載香港情懷，引起共鳴和對香港的歸屬感。

不少群組內的網民都大呼，「勁想買囉」、「有冇團購？」、「為邨爭光」、「冇認真睇過，原來咁靚，咁有意思」、「由細到大都無為意到個logo有獅子山」，又笑言「香港名山，竹園區徽，台灣製造，日本販售。1件貨2種演繹，3岸4地情懷」、「香港人唔珍惜自己文化，反而日本人覺得有價值同欣賞」。不過也有網民擔心標誌涉版權問題，「等等，原本個logo設計係邊個做，有無版權問題㗎？」、「搵唔搵得返呢個logo當年係出自邊個手筆呢？」。