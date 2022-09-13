5死海難｜觀光船載11人出海觀鳥　疑1種巨大生物撞翻船釀5死慘劇

紐西蘭發生觀光船翻沉奪命海難。事發地點位於南島東岸北部的小鎮凱庫拉區（Kaikōura），在本月10日有載着11名旅客的觀光船翻沉，其中6人獲救，5人死亡，當地傳媒報道，當時旅客正在觀鳥，但觀光船突然被異物撞至破洞及翻轉，所有人跌落海中釀成慘劇，警方指事發原因未明，推測船隻可能是被浮出海面的鯨魚撞倒才會翻轉。



警方接報後派潛水人員進入船艙搜救，又有直升機協助救援，最終6人獲救，5人死亡。（影片截圖）

綜合外媒報道，肇事觀光船約長8.5米，事發時在凱庫拉鎮附近的鵝灣航行，當時船上有11名旅客正進行觀鳥活動，當船被異物撞翩後，當時有人坐在翻轉的船底上揮手求救。

當地警方接報後派潛水人員進入船艙搜救，又有直升機全日協助救援，由於海水太過冰冷，情況並不樂觀，最後僅能救出6名被困者，餘下5人死亡，其中1名死者被認出是當地人，另4名死亡身份仍待確認。

船身被撞至翻轉，救援人員僅能救出6名被困者，餘下5人死亡，（影片截圖）

凱庫拉鎮長克雷格（Craig Mackle）指事發時海面相當平靜，但經常有抹香鯨和座頭鯨出沒，因此他推測可能是鯨魚突然浮出水面時撞上觀光船，才導致船底破洞及被撞至翻轉。警官馬特（Matt Boyce）表示：「這是一場史無前例的事故與悲劇，警方正在向罹難者家屬提供協助」。