10秒擒賊！持棍賊搶車抱B媽尖叫　快餐店員飛撲摔跤式擒賊成英雄

他飛撲過去竟然能在瞬間就制服賊人！美國日前發生劫車案，1名持棍歹徒搶走1名抱B媽媽的車，當他奪去車匙上車後嚇到抱B媽媽不停尖叫，這時附近快餐員有名年輕職員趕至，奮不顧身地飛撲向歹徒，雙雙倒地展開摔跤式纏鬥，快餐店員迅速箍頸將對方牢牢按在地上，全程不足10秒已制服歹徒，英姿被途人拍下。當地警方事後將影片上傳並大力讚揚，快餐店員更被網民封作英雄，最終警方還順應民意，向他頒發獎項，網民更笑言店方可以用救人片製作新廣告。



快餐店員聽到抱B媽的尖叫聲，隨即飛撲制服搶車賊人。（「Okaloosa County Sheriff's Office 」fb影片截圖）

事發於佛羅里達州的沃爾頓堡灘（Fort Walton Beach），奧卡盧森縣（Okaloosa County）警長辦公室指，本月14日（周三）發生1宗搶車案，附近快餐店「 Chick-fil-A」的職員哥頓（Mykel Gordon）聽到女士尖叫聲，走近時發現是抱着寶寶的媽媽在驚叫，有賊人企圖搶走其座駕。

警方指，女車主當時正從車廂內抱出寶寶，43歲疑犯布蘭奇（William Branch）拿着棍子走近，要求她交出車匙，隨即一手扯過女車主褲子腰帶上的車匙上車，這時快餐店職員趕至幫忙，他撲倒疑犯後，雙方在地上摔跤式纏鬥，畫面被途人拍下。

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片段可見，穿紅衣及黃色背心的哥頓飛撲向穿灰衫的疑犯布蘭奇，2人一同倒地，正當疑犯想起身時，哥頓再箍頸將他緊緊按在地上，這時疑犯已無法動彈，其他多名人士已趕來幫忙。從哥頓撲出到制服疑犯全程不足10秒，其後警員前來接手將疑犯拘捕，受驚的媽媽則抱着寶寶遠遠觀看。

警方透露，打鬥過程中歹徒曾出招擊中快餐店員的面部，幸好他沒受到嚴重傷害，他們要向這名年青人的勇氣致敬。警方上傳的事發片段吸引逾萬人點讚，不少人認為該快餐店員應該受到嘉獎，尤其當時有其他人在拍片，但只有職員勇於幫忙，讚揚「他是英雄」。最終該名媽媽和寶寶都平安，「這傢伙很棒，如果他是某個地方的摔跤手，我不會感到驚訝」，又建議快餐店要拿來做廣告，大家都會想去幫襯並與哥頓握手。

該間分店的經營者接受當地傳媒訪問時，為哥頓勇住挺身而出感到自豪，最終每個人都安全也令他鬆一口氣。警方後來正式向哥頓頒發社區服務獎，而劫車賊布蘭奇會被控持械劫車罪。

（綜合）