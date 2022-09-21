中伏！買榴槤驚見果肉腐爛　元朗生果檔拒換　街坊狠批：無良奸商

買榴槤買了一肚氣！有元朗街坊於網上發文分享買榴槤的中伏經歷，指出日前於區內一生果檔買了個榴槤，打開後發現果肉腐爛，她到生果檔要求更換，詎料職員稱特價生果一律不設退換，更指「佢都係受害者，返咗批貨」，她批評「你明知呢一批榴槤有問題仲買畀市民！當市民係水魚？食壞人呢？」。不少網民認出該生果檔，直言「呢間不嬲都唔買得」、「依間不嬲垃圾黑店」、「上次買啲蕉全部爆開嘅，西瓜就爛嘅」。



有元朗街坊於網上發文分享買榴槤的中伏經歷，指出日前於合益街市對面一生果檔買了個榴槤，打開後發現果肉腐爛。（fb群組「食在元朗」圖片）

該名街坊於fb群組「食在元朗」發文指出，當時買榴槤看到外殼是完整無缺，沒料到打開後「入邊好似啲腐肉咁」，她拿回生果檔要求更換卻被拒，職員稱「佢都係受害者，返咗批貨」。她形容，跟店員理論時，兩名女職員「驚死唔夠大聲一齊除低口罩，一左一右夾住我不停吠」，她十分驚慌，憶述「俾佢兩個兇多兩句，喺佢門口喊咗出嚟，真係冇鬼用！」，慨嘆「買到爛嘢仲要俾人鬧，仲要受氣」。

她不滿生果檔明知榴槤有問題也照賣給顧客，表示目睹有公公婆婆不知榴槤已壞掉，「見平就買」，擔心「佢哋有啲唔想嘥嘢，都會食咗佢，會食壞人！」，狠批「真係無良奸商！」、「奸商冇人性」、「街坊街里都呃！」，又稱她已報了警和報食環署，並呼籲網民「擦亮眼睛，唔好再幫襯呢一間黑店！」。

不少網民十分憤怒，指出該生果檔一向賣爛生果，「賣垃圾，大家一齊抵制佢啦！」、「唔使講嘢啦！消委會見啦！告佢啦！」、「呢檔生果一直都唔便宜而且偏貴，如果價格偏低已經唔使諗，肯定伏伏伏」、「呢檔幫過一次，感覺超衰無下次」、「佢一份份擺面頭嗰啲係靚嘅，下面嗰啲係爛」、「呢間嘢個女人好鬼惡，見有人問多兩句冇買，佢就出晒魚蝦蟹機關槍式發射，好恐怖」、「牛油果都係咁，雖然平過榴槤，講出嚟唔好畀間嘢再害人」。