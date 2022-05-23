吸煙累全家！丈夫吸煙　妻被迫吸二手煙同患肺癌　10大徵狀要求醫

【肺癌／吸煙／二手煙／三手煙／夫妻癌】吸煙危害健康眾所周知，這個壞習慣更會累及身邊人的健康。內地近日出現「夫妻癌」的病例，河南1名女子因長期被動吸丈夫的二手煙甚至三手煙，最終與丈夫一同患上肺癌，事件引來網上熱議吸煙禍害。



吸煙危害健康眾所周知，這個壞習慣更會累及身邊人的健康。（資料圖片）

綜合內地傳媒報道，河南1名女子近日做身體檢查時驚悉確診肺癌，於是到河南腫瘤醫院求醫。醫生查問後得知，女子的丈夫長期吸煙，數年前已證實患肺鱗癌，而這名女子因長期被動吸入丈夫的二手煙甚至三手煙，最終也患上了肺癌，是典型「夫妻癌」病例。

河南腫瘤醫院內科主任醫生王啟明解釋，相對於二手煙，三手煙危害更大更持久，「三手煙」是指煙民吸煙後殘留在衣服、牆壁、地毯、家具、頭髮和皮膚等表面的煙草煙殘留物，「幾個星期都去不掉」，故對家人的健康危害也十分長久。

當然，癌症本身不會直接傳染 ，之所以出現「夫妻癌」，主要因為家人長期生活在一起，生活環境、飲食習慣接近，若有問題，便可能增加共同發病機率。

相對於二手煙，三手煙危害更大更持久。（資料圖片）

事件引起網民熱議，不少網民直討厭煙味，「煙味真的很討厭，可是又不能完全避免…」、「我爸就在客廳一根接一根的抽，說了N多遍根本不聽」、「只要有人抽煙，就不可能避免二手煙三手煙。隨便走在路上，遇到一個，躲避都來不及！」。亦有網民認為吸煙危害健康，建議及早戒掉，「害人害己，拒絕吸二手煙」、「戒煙就是對自己和家人最實在的愛」、「太可怕了，要從自己做起啊！」。

不過也有網民指出，肺癌成因很多，並不能說吸煙就一定有肺癌，「有很多人吸了一輩子煙也不得肺癌，有的人一口煙也不吸也得肺癌了。癌症都是綜合因素所得的結果，並不是說某一個因素」。但所有人也認同應盡量減少接觸「危險因素」，而吸標除了浪費金錢，對身體的確有不良影響，「絕對應該戒煙」。

肺癌10大症狀/徵狀要注意



肺癌是香港第1號「癌症殺手」（致命癌症首位）。（資料圖片）

在香港，肺癌是第1號「癌症殺手」（致命癌症首位），男性女性都有機會患上。雖然早期肺癌一般沒有明顯病徵，但隨着病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致多個病徵，如果有背痛、頭痛都要小心！

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