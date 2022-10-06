嘔！外賣水餃藏曱甴　食客：食到最後1粒發現　網民：好彩係全隻

網上不時有人分享於店舖購買食物發現內藏昆蟲的中伏經歷，近日又有食客於網上發文表示，經外賣平台購買了某連鎖水餃店的水餃，吃到最後1粒時竟發現內藏1隻曱甴，有網民笑言，「好彩你見到一隻，見到半隻仲驚呀！」。《香港01》正就事件向涉事店舖查詢。



有食客於網上發文表示，經外賣平台購買了某連鎖水餃店的水餃，吃到最後1粒時竟發現內藏1隻曱甴。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

該名食客於fb群組「將軍澳主場」發文稱，於將軍澳廣場分店購買水餃，沒料到「食到最後一粒發現依隻嘢喺入面」。從照片可見到，他咬開了最後1粒水餃，而旁邊有隻翻肚「六腳朝天」的曱甴躺在豉油上，十分惡心，令人食慾全無。

有網民笑言，「游背泳」、「加料，正」、「放心，應該有QC（品質管制）每粒都有最少一隻」、「好在你咬開一半食，如果成粒𡁻嘅話……」。有人則說「死啦，我周不時成粒咁啪架喎」、「所以我從來自己包餃子！」。

有網民分享類似經歷，「上次食我都有隻蟲，po上ig story（動態）竟然都有2個朋友話瀨過嘢，1個紫菜湯有一舊仔綠色百潔布，1個油菜有頭髮」、「嗰間嘢，我上次堂食，發現啲店員只執走個盤，枱上所有上手用完的紙巾都唔會執，枱又唔抹。我自己用濕紙巾抹枱，用咗5張抹出來都係黑色的，以後都唔敢堂食！」、「上次堂食打開櫃桶，有幾隻亂竄，又係細細隻嗰啲曱甴」、「呢間嘢自從見到啲店員冇戴口罩包餃子，仲係咁傾計，之後就冇再幫襯過了」。