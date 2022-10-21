八達通「一嘟撐里」繼續助小店轉型拓商機　60年老店讚方便顧客

當傳統結合現代科技，會有什麼不一樣的體會？八達通今年再推出「一嘟撐里小店推廣計劃」，目標協助100間小店數碼轉型開拓商機。適逢八達通25周年，除了幫助特色小店，更發掘身邊超過25年的老店，以慶祝八達通與小店同行四分一世紀。擁有60年歷史的香港繡花鞋店「先達商店」，是八達通「一嘟撐里」受惠商店之一，其第三代傳人、90後繡花鞋匠Miru為了延續爺爺心血，嘗試把傳統繡花鞋結合時尚望能「衝出國際」，同時在店內增設八達通付款，大讚令客人付款時倍感方便。



Miru透露對這個手作行業的深厚感情，亦承傳了祖父輩的工藝心血：「繡花鞋這個工藝對我來說，其實就像家人一樣。」（八達通提供）

八達通「一嘟撐里」參與商店之一、位於佐敦寶靈商場的香港繡花鞋店「先達商店」於1958年創立，第三代傳人Miru雖然是90後，但致力延續爺爺心血，決心以一雙巧手重塑傳統繡花鞋。她參考歐美和日韓鞋款造出更容易配襯日常服裝的款式，織出香港繡花鞋業新景象，又想把繡花鞋推廣到香港以外不同地區，期望做到「衝出國際」。

科技進步令電子支付工具興起，引入新支付款模式有助傳統小店吸引顧客，因此Miru在革新繡花鞋的同時亦與時並進引入八達通，認為較以往方便，「因為我們五﹑六十年來都只收現金，但自從有了這個新的付款方法後，很多客人覺得很方便，隨身不用帶太多現金」，令客人付款更具靈活性，為商戶帶來益處。

八達通一嘟撐里撐小店 助商戶提升生意額

事實上八達通一直以行動撐本港小店，去年推出「一嘟撐里小店推廣計劃」，協助小店引入電子支付、網上宣傳。參與的商戶不少都是新申請使用八達通收款機商戶，認為以八達通收款非常便捷，而通過計劃的電子及社交媒體推廣，提高了知名度及擴闊客源 ；加上消費券計劃提高市民消費意欲，獲選商戶生意額平均上升1.5倍。

除了「先達商店」，八達通今年繼續推出「一嘟撐里小店推廣計劃」（詳情按此），協助更多本地小店數碼轉型「撐起鄰里社區消費」。計劃包括向每間小店資助5,000元以協助制定數碼宣傳策略，及於掌舖Boutir設立網上商店等，詳情如下：

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八達通「一嘟撐里小店推廣計劃」接受「大眾市民」及「店主自薦」（按此推薦小店），推薦期由即日起至11月30日，之後會分階段甄選100間小店為目標，甄選準則包括：

1）於香港註冊的小店，本地品牌

2）營運超過１年或以上

3）具有以下特色：悠久歷史、獨特故事、傳統手藝、社會企業、香港人回憶等



立即按此提名心水小店！

有關八達通一嘟撐里計劃詳情，請按此。

今年適逢八達通25周年，為慶祝八達通與小店同行四分一世紀，除了繼續幫助特色小店，更發掘身邊超過25年的老字號小店，並會為個別小店拍攝短片於八達通Facebook及YouTube發布，協助商戶推廣。

八達通「一嘟撐里小店推廣計劃」接受「大眾市民」及「店主自薦」，推薦期至11月30日。（八達通網頁）

全民撐小店 用八達通IG Filter影相即有機會獲100元獎賞

另外，八達通「一嘟撐里」亦推出活動讓全民一起撐小店，只要透過八達通IG Filter（連結）拍攝心儀小店，寫下選擇該小店原因，並標籤3個朋友及加上「#一嘟撐里」和「@octopushongkong」，然後發帖文或Stories，並把截圖私訊到八達通 IG（@octopushongkong），就有機會得到100元獎賞，名額100個。

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