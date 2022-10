【Instagram故障/停權/鎖帳號】社交軟體Instagram晚上(10月31日)出現重大故障災情,不少用戶帳號無預警遭官方停權,引來網上一片哀號,目前未知故障原因。

官方晚上發出道歉聲明,指發現部份用戶使用IG時遇到問題,正調查事件,並就為用戶帶來的不便致歉。



社交軟體Instagram晚上(10月31日)出現重大故障災情,不少用戶帳號無預警遭官方停權,(網上圖片)

IG聲明全文:

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience

(我們知道有些人在登入Instagram 帳戶時遇到問題,我們正在調查,並為給您帶來的不便深表歉意)