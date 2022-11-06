內地男帶妻兒露宿公園4個月　喝酒鬧事拒工作　1關鍵位被民眾狂轟

有妻兒要照顧，難度不能自覺點嗎？杭州有男子帶住妻子和10個月大嬰兒住在公園涼亭4個月，有附近民眾爆料，該男子喜歡喝酒鬧事而且不願工作，因為交不出房租流落街頭，大家看在小寶寶份上會送上食物，幸好目前相該部門已送他們回老家。然而，爆料者透露其妻有「輕弱的弱智」引起網民爭議，覺得女方未必是自願結婚，當中可能涉及拐賣及強姦等問題，更慘的是2人生的孩子。



民眾指該男子帶妻子和孩子住在公園已4個月，大家顧及他們有小孩，會提供食物。（微博影片截圖）

浙江杭洲近日爆出男子帶妻兒露宿公園事件，10月31日，有民眾拍到有露宿者在公園的涼亭內放置大量行李，男子在涼亭坐着，身旁有部掛了很多紙巾的嬰兒車，上面還有個小寶寶。涼亭內還有行李箱、被子、麻包袋等，民眾指兩夫婦帶住1個10個月大的嬰兒，已經在公園內住了4個月，指該女子「死活要跟這男人，這男人不知道是哪裏人」，幸好兩人未有拋棄或賣掉孩子。

化名李女士的拍片者表示，該男子喜歡喝酒鬧事又不願上班，因為交不出房租導致妻兒流落街頭，估計女方是輕度弱智。街坊們夏天時發現他們露宿，有向相關部門反映，不如送兩人回老家，但兩夫婦拒絕。李女士稱街坊們看在小寶寶份上，覺得小孩可憐，平日會力能所及的給他們食物，幸好最近相關部門已將兩人送回老家。

網民批評該男子「又懶又窮又壞」、「這種男的結婚生子就是在害妻兒」、「這孩子倒了八輩子霉投胎到你家」。許多人留意到街坊看出女子有智力問題，急問「女的是自願結婚的嗎？」、「這種不用猜，女方肯定有智力問題，男的歲數肯定是比女的大不少」，進一步質疑是否涉及人口販賣或強姦，「不會又是買的老婆吧，能不能調查下有沒有人販子問題」。有網民指遇到這情況應該問兩人有沒有結婚證，「沒有證是百分之百，有證要追溯女方是否有娘家人」。

（綜合）