敲詐？接新娘找不到婚鞋　女家黑臉索2000元　收藏地點超陰險

這根本不可能找到吧！內地日前1段接新娘影片引起爭議，新郎哥要即場過數2000元人民幣（約2,190港元），才成功取走婚鞋。拍片者透露，新郎當時已派光利市，但一直找不到女家藏的婚鞋，為免誤了吉時及傷了兩家人和氣，唯有過數換鞋。許多網民批評事件形同勒索，收數女子超級黑臉，「一臉別人好像欠她的表情」，而且婚鞋其實是收藏在1名女子的衣服內，打從一開始就不可能找到，「人家新郎扒衣服找？」。



有網民批評女方的人收數時太黑臉，「像欠她一樣」。（微博影片截圖）

內媒報道，11月4日河北唐山有段接新娘影片引起爭議，片段中新郎要向女方家人即場轉帳2000元人民幣（約2,190港元），收數的女子非常黑面，展示手機上的收款碼，確認過數後，另1名女子從身上取出婚鞋交給新郎哥。

拍片者稱，因為女家人「將婚鞋藏得太好」，導致新郎一直找不到。新郎哥身上利市已經派完，怕錯過吉時、又不想傷到兩家人和氣，商量一番後決定直接網上轉帳「過數解決」，成功拿到婚鞋接新娘，最後婚禮很順利。

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內地接新娘、婚鬧等環節經常出鬧劇，花錢解決看來不錯，但女方手法引來網民炮轟，「開口就兩千，估計過了這場事也和這種人翻臉了」、「收錢這女的一臉別人好像欠她兩千塊的表情，真是絕了」。不少人認為接新娘時如果派光利市，大家會取個意頭就算，「開個玩笑鬧鬧，或者頂多發個66、88吉利數字，要兩千不是敲詐嗎？」。

有網民留意到，女家是將鞋子藏在1名女性衣服內，新郎哥根本不可能發現或拿到，「好意思嗎？藏在女性衣服裏，人家新郎扒衣服找」、「藏在女性身上這個是根本不想讓人找到啊，總不能去翻人衣服吧」、「這種行為很可恥」、「藏衣服裡就已經是不講武德」。網民又笑言男家的人只是苦笑，「日後生活跟親家不和諧的種子就埋下了」。有人分享新娘在這些情況下也很無奈，見過女家的姨媽接新娘時「鬧得太過分」，新娘事後完全不和姨媽聯絡。

（綜合）