阿哥婚內出軌現任女友導致妻離子散　想再婚遭父母反對：唔會出席

因婚內出軌導致婚姻破裂，然後想與「小三」再婚？有網民日前發文，表示其兄早幾年發展婚外情，令大嫂怒提離婚，3個成年的姪子女亦與其兄斷絕來往。而樓主的兄長近日表示想與「小三」結婚，「仲要係大搞要擺酒嗰啲」，令樓主父母十分反感，批評他「拆散自己頭家」後竟與第三者另組家庭，堅決反對他再婚。



樓主在討論區發文表示其兄早幾年發展婚外情，令大嫂怒提離婚，3個成年的姪子女亦與其兄斷絕來往。而他近日表示想與「小三」結婚，令父母十分反感，堅決反對他再婚。（《今生是第一次》劇照）

該名網民在香港討論區以「阿哥想再婚，但阿爸阿媽反對」為題發文，稱其年近5旬的兄長近日提出想與女友結婚，而且希望大排筵席，卻遭到家人反對，原因是早幾年兄長婚內出軌現任女友，導致離婚收場、妻離子散。樓主表示，兄長本有3名已成年的子女，但自從兄長因「偷食」離婚後，3名子女決定跟隨生母，甚至不願與兄長及樓主再聯繫，「佢啲仔女都無再理佢，完全唔會同阿哥聯絡。有時就算係我約佢啲仔女食餐飯，佢哋都唔肯見」。

除了妻兒怨懟，樓主的父母亦對其兄感到失望，直言「覺得阿哥再婚好醜」，又批評他「出軌搞到頭家散晒，轉個頭又要同另一個女人結婚」，更揚言會拒絕出席婚禮。樓主表示能夠理解，「到時其他親朋嚟到問點解再婚，唔通同佢講因為阿哥出軌咩」，甚至嘲諷「一把年紀仲結咩？」。

樓主的兄長提出想與「小三」另組家庭，遭到父母反對，父母更揚言「結嘅話唔會出席」。（《夫妻的世界》劇照）

樓主續指兄長的女友也屬於再婚，育有1子。雖說是介入了他人婚姻的第三者，但兄長對她很好，希望能給予她名分，可是兄長沒錢結婚，「最慘係佢又無錢，要問屋企借錢」。同時，樓主擔心兄長「咁快同另一個女人結婚，唔使講都知佢出軌」，又坦言雖然他們2人不怕世俗眼光、流言蜚語，但父母卻畏懼他人閒言閒語。

帖文引來網民熱議，有人指責樓主的哥哥對婚姻不忠，還生怕別人不知道，又批評他要問父母借錢結婚，「偷食仲要公告天下」、「面就人哋畀，架就自己丟」、「不如唔好搞，註冊算啦」、「一把年紀仲要問老竇老母拎錢結婚，咁搞嚟做乜」；亦有人直言對樓主哥哥女友反感，「小三都想坐正」、「做人第三者，祝佢哋結完又結」。

然而，有人建議樓主不要多管閒事，又認為她應該給予兄長改過的機會，「自由啦，鍾意做乜就做乜，結婚就結婚。」、「人要向前看，緣盡就不勉強，珍惜眼前人！自己阿哥都唔理解！」、「點解唔畀個機會人改過自新」。