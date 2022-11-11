鄰車泊太近！人妻被困停車場半小時嬲爆公審　網民睇相風向大逆轉

泊車泊得差小心被公審！台灣有女網民日前發文，稱停車場內有輛黑色車「泊得太近」，導致一家人的車被困住無法駛出來，商場人員廣播兩次以上，黑色車主遲遲未現身害她等了半小時，家人更因此趕不上高鐵。最終該車主「慢悠悠」的現身「一句不好意思都沒有，默默的把車開走」，女網民不停咒罵對方「永遠找不車位」。然而，網民看到照片後風向一面倒大逆轉，反問：「黑車錯在哪？」



人妻指責鄰車泊得太近，但網民認為黑色車仍在格內，只是壓了壓白色線，是該停車場泊位太細。（fb群組「爆怨公社」圖片）

樓主在facebook群組「爆怨公社」發文公審，指責新北市板橋大遠百購物中心的地下停車場內，有輛黑色車「泊得太近」，令一家人的座駕被困住，「這水準？和質素？」。她請商場服務人員廣播兩次以上，「我和老公在悶熱的百貨公司地下停車場等了半個小時」。

樓主表示，最終黑色車車主「慢悠悠的來，一句不好意思都沒有，默默的把車開走」，她的家人更因此趕不上最後一班高鐵，「我真的覺得很賭爛（心情不爽）…我祝你出門永遠找不到車位，洗完車就下雨沾到鳥屎」。

照片所見，樓主的銀色座駕和旁邊黑色車很接近，駕駛者可能難以通過及開門。不過，網民一看風向極為一面倒，直指黑色車其實泊得很好，只是壓到白色線一點點，整輛車都在方格內，「也沒過格子也沒有壓線」，只是該停車場的泊位太細，根本不能怪人。

不少人以為黑色車是泊得很離譜，例如突出半輛車之類，詎料現在只是因為樓主開不到車門就要發文公審，認為黑色車車主不必道歉，「你只有駕駛座能開門？」、「他其實不用來移車的，他的車子又沒停到你的車位，你以為他誰啊」。至於趕不上高鐵的問題，有網民指該商場離高鐵站不遠，走路不用10分鐘，很急的話「不會自己走路去？」。

有在購物中心工作的網民指，板橋大遠百的泊位雖小，但未去到無法開門的地步，只要車停在格內，車門都能打開，不然可以從副駕位上車再爬回駕駛座，「我在那邊停了很多年，ABCD區都停過，沒有遇到這種情況，隔壁小遠百那格子才真的是小到哭」。

後來樓主也承認自己發文時情緒激動，語氣可能重了，看到大家的解釋後回想起來，現場泊位的確很小，高鐵之事也是她考慮不周「感謝大家指教」，後來刪除了帖文。

（facebook群組「爆怨公社」）