姿整阿姨「蒲公英頭」瘋傳！　網民讚勁過空氣瀏海：求髮型師大名

髮型太有想像力了！台灣有網民日前分享一款特別髮型，只見有位身穿粉紅色套裝配紅色手袋悉心打扮的阿姨，頭上留着空氣感十足、呈球狀的髮型，笑問「求髮型師大名」。許多人爆笑稱這是「蒲公英頭」、「蒲公英燙」，大讚其髮型師厲害，不過，部分人看出阿姨應該有脫髮問題，「年紀大了就知道」，很多老年人是借燙髮或是髮型掩蓋髮量少的問題，呼籲大家別隨便取笑。



網民拍到1名衣著講究的阿姨有個特別髮型。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

許多婆婆、大媽、阿姨都喜歡電出又短又捲的髮型，樓主日前在facebook群組「爆廢公社公開版」發文稱，坐升降機時見到有位阿姨理出一個特別髮型。照片所見，阿姨穿上一身粉色紅套裝，配搭紅色手袋，明顯悉心打扮，她的髮型「空氣感」十足，像一個蓬鬆球狀髮型，頭髮條條分明向外撐。樓主笑問：「阿姨這頭髮厲害了，求髮型師大名！」

帖文吸引逾2萬人讚好，許多人笑稱阿姨的頭是「黑色的蒲公英、蒲公英婆婆、蒲公英燙頭、蒲公嬤、蒲公英燙」，比女生流行的空氣瀏海空氣感更強，「阿姨是整個空氣…」、「這才是空氣感的終極型態啊」、「好想吹哦」。

不少人大讚其髮型師手藝高強，「老師傅的手藝」、「這巧手不入國際造型師名人堂真的說不過去」、「這種才是真的有實力的美髮師啊」，又稱阿姨有可能是「摸完靜電球」之後，快速噴上定型膠做出效果。

然而，部分網民解釋，年長婦女將短髮電曲可令髮量看起來更多，例如經典的「花椰菜頭」，「年紀大就知道…很快就輪自己這樣了，以前都不懂為什麼《我們這一家》花媽（花師拉）頭如此受長輩青睞」。有人提到阿姨應該有脫髮問題，「其實，小弟目前也面對這阿姨的問題。人總會人老珠黃，歲月流逝，頭髮總是會掉。這樣的燙髮或是髮型，是長輩在安慰自己，小弟也是會鼓勵長輩或親友」，批評不應隨便取笑。

（facebook群組「爆廢公社公開版」）