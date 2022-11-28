向女室友求愛「X到妳此生無憾」！口臭男遭活活打死　後續更恐怖

求愛亂講說話隨時招致殺身之禍！台灣新北市吳姓男子向女室友傳短訊「想X妳，只要能X到妳我此生無憾」，女室友前男友獲知後，竟找人持棍把吳男活活打死，事後更報警謊稱是吳男自己用頭撞牆出事。最終林女、前男友等7人因傷害致死罪判囚7年2個月至10年不等徒刑，近日再依傷害致死罪嫌起訴一名參與圍毆的羅姓少年。



吳姓男子向女室友傳短訊「想X妳，只要能X到妳我此生無憾」，令林女感覺受辱。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，吳男原與林姓女室友和林女前夫同住，至林女離婚後，前夫搬走，只剩吳男與林女2人同住。惟今年4月某天深夜，吳男突然向林女傳短訊求愛，內容極露骨不雅，包括「我想X你，只要能X到你我此生無憾」、「我會X到妳喊不要的，然後用力的往妳子宮裏內X」等。

林女感覺受辱向親友訴苦，其中人在內地的前男友獲知後，隔海向劉姓友人求助，希望藉多人之力把吳男趕出住所。翌日劉男便與林女胞弟率眾前往林女住所並闖入吳男房，打開門一陣叫罵後，隨即持鐵棍、木棍等朝吳男頭部及四肢狂打。吳男被打至陷入昏迷，頭骨也遭打至凹陷，送醫搶救不治。

眾人發現鑄成大錯，報警時向警方謊稱吳男因為遭到驅逐，自己抓狂不斷用頭撞牆壁而倒地不起。後來林女胞弟更投案稱是他一人所為，但警方追查下終揭發真相。

，一審台北地方法院早前已依傷害致死罪判處林女等6人7年2個月至10年不等刑期。（示意圖／gettyimages）

一審台北地方法院早前已依傷害致死罪判處林女、林女胞弟及前男友等6人7年2個月至10年不等刑期，而警方上周五（11月25日）再依傷害致死罪嫌起訴一名參與圍毆的羅姓少年。