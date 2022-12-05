500支裝棉花棒少88支！女生超狂1招揭偷工減料惹熱議　店家咁回應

購物時最怕遇上貨不對辦情況，損失金錢之餘又浪費時間。內地1名女學生日前網購1盒500支裝的棉花棒，好奇下逐支數點，沒料竟發現盒內只有412支棉花棒，比標示數量少了88支。她於微博發文講述事件，引來網民關注商家偷工減料問題，又笑言她在平板電腦上，於棉花棒的相片逐支以不同顏色寫下數字的數點方法非常認真；事後店舖向女生道歉，並退款2元人民幣（約2.2港元）作為賠償。



內地1名女學生日前網購1盒500支裝的棉花棒，好奇下逐支數點，沒料竟發現盒內只有412支棉花棒，比標示數量少了88支。（微博圖片）

居於浙江的董姓女學生日前網購了1盒500支裝棉花棒，「當時需要棉花棒，就隨便搜索了一家，感覺它特別便宜，於是我就下單購買了」。收貨後她如常使用，後來看到網絡上有人發文，指購買的垃圾袋數量與包裝不相符，於是忽發奇想決定數點一下棉花棒數量。

董女以平板電腦拍下棉花棒的相片，並以不同顏色在棉花棒上逐支寫下數字紀錄數量，最終發現盒內只有409支棉花棒，連同她使用了的3枝，合共亦只有412枝，與包裝盒上寫上的500支相差了足足88支。董女遂將相片傳予店家講述情況，同時在微博發文，意外引起網民關注。

不少網民也對棉花棒相差88支感到驚訝，直言偷工減料情況難以避免，但沒想到如此嚴重，「數量這麼多，一般人都不會數的，商家太不講誠信了」、「雖然沒多少錢但是商家缺斤少兩，希望買賣雙方各自守好本分」。亦有人對董女逐支數棉花棒的行為感到佩服，「社會需要這樣認真的人」、「真厲害！商家沒想到他真會數」。

董女指，商家事後主動向她道歉，並退款2元人民幣（約2.2港元）作為賠償，表示「雖然金額不多，但也是我們的心意」。有內地律師指出，如大批消費者遇上同樣偷工減料情況，或有可能是商家的「套路」，利用低價值、數量較大商品，買家不會刻意計數的心理，刻意少發、漏發，相關行為或已屬欺詐銷售，惟因投訴過程成本相對較高，導致情況難以杜絕。