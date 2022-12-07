1晚換1部iPhone！37歲男教師涉性騷擾14歲女學生　下場出爐惹議

為人師表，竟做出如此傷風敗德之事！四川瀘州1名37歲男教師涉性騷擾14歲女學生，於微信（WeChat）傳性暗示句子，包括「十四過後就不是兒童了」、「一晚換一台蘋果手機你願不願意」，最終被撤銷教師資格及解僱，更被行政拘留10日。



四川瀘州1名37歲男教師涉性騷擾14歲女學生，於微信（WeChat）傳性暗示句子。（「四川觀察」微博影片截圖）

據《四川觀察》報道，該名徐姓男教師涉多次透過互聯網社交平台向1名女學生傳送引誘和侮辱等訊息。從2張微信對話截圖可看到，女學生傳了句「傻逼」，徐老師回應「十四過後就不是兒童了，傻逼」，女學生不滿地說「我說是就是，狗叫啥子」，徐男師反辱罵「你個豬」。另1張截圖中，徐老師問「問你個問題啊，一晚換一台蘋果手機你願不願意」，女學生回覆「啥子？」，徐老師暗示「就是那個意思啊」。

納溪區教育和體育局於上周六（12月3日）發通報，指出上周四（12月1日）棉花坡學校接到有人舉報，該校徐姓男教師與同校1名女中學生微信聊天時疑有言語騷擾，經核查，情況屬實，當局依法依規撤銷徐某教師資格，予以解聘處理。

而瀘州市公安局納溪區分局通報指，經查明徐某於11月28至12月1日期間，多次向女學生發送引誘和侮辱等訊息，影響女學生學習和生活，目前已依法對徐某處以行政拘留10日的處罰。

事件引起熱議，網民批評「好丟瀘州人的臉」、「這樣的人就是學生的噩夢」、「這些人，初中怎麼下得去手」，又指出「別打馬賽克啊」、「出來不會去報復人家小姑娘吧！這人，害怕」、「這年頭，真的壞事傳千里了」、「給他割了，切掉他的犯罪工具」。

不少網民認為懲罰太輕，「才10天？」、「這真的太輕了」、「十天這個數字真的可笑、滑稽」、「這種不能行政拘留了事！因為他的職業不允許敷衍了事！」、「必須永久撤銷，永遠不能進入教培行業」、「必須依法嚴懲」。

（四川觀察）