另類享受？日商店推紫水晶椅索價港幣2萬6　網民大驚：是刑具嗎？

不少篤信風水命理的人都會選擇佩戴水晶手鏈，但原來水晶鏈已經過時！近日日本有商店發文指他們製造了1張紫水晶椅子，特別之處是它雖然凹凸不平，但老闆強調一樣可以就座，椅子重達99公斤，售價更高達港幣2.6萬元。由於其外型獨特，在網上引起網民熱議，笑稱這看起來就像刑具，更擔心坐上去屁股會流血。



有商店發文分享1張紫水晶椅，特別之處是它雖然凹凸不平，但老闆強調一樣可以就座。（Twitter@factory-M）

日本埼玉縣一間專門販賣天然石的店家「factory-M」在Twitter發帖並附上3張圖片，指他們打造了可以坐上去的紫水晶椅。從圖片可見，整張椅子都被紫水晶所覆蓋，下方連接辦公室椅子的底座，表面都是凹凸不平的紫水晶。

網民紛紛留言，有人擔憂地問店主，「沒簽保證書能測試舒適度嗎？」、「這是用來拷問的刑具嗎？」、「對穴位有效嗎？」、「有人敢坐嗎？怎麼確定他不會讓屁股流血」。另有人坦言「光是看就令人感覺害怕」、「坐下去屁股會爛掉」，又笑言老闆可買來放在辦公室，「老闆可以買來督促員工快點做事」。

外媒報道，該座椅售價約44萬日圓（約港幣2.6萬），椅子的椅背到坐墊部分都被紫水晶覆蓋，店家為求舒適和安全特意將尖銳處打磨拋光。店主長谷川皇一稱，他在美國採購時看到這塊切割成L型的紫水晶，外型獨特便決定要拿來做椅子，完成後總重量重達99公斤，強調「坐上去真的不會痛！」。