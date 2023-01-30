公屋丨婆媳糾紛奶奶想除新抱戶籍　媽寶男贊成　網民揭有陰謀？

所謂「相見好同住難」，即使三代同堂也未必能夠樂也融融生活。有港男指自己與媽媽、太太及兒子同住公屋，惟家中出現嚴重婆媳糾紛，媽媽有意除去太太的戶籍，而他竟沒有異議，引起網民熱議。不少人直斥樓主是「媽寶」，直言做其太太非常可憐，亦有人翻查樓主過往的帖文，質疑他贊成太太被除名是另有陰謀。



有港男指自己與媽媽、太太及兒子同住公屋，惟家中出現嚴重婆媳糾紛，媽媽有意除去太太的戶籍，而他竟沒有異議，引起網民熱議。（《BB來了》劇照）

該名人夫於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文，指現時三代同堂居於220呎公屋，「媽媽係戶主，我同老婆、囝囝係住戶」。他指家中婆媳糾紛嚴重，媽媽有意除去太太的公屋戶籍，而他身為中間人竟沒有異議，並向網民求教：「請問有咩方法可以只除去老婆，保留我和囝囝戶籍？」

網民看過帖文也感驚訝，直斥人夫未有負起丈夫的責任，狠批他「要仔唔要乸」，「求老婆睇到呢個post嘅心理陰影面積」、「婆媳糾紛定你同佢都有糾紛？有咩程度下嘅婆媳糾紛係淨係要返自己個仔，而唔理自己個老婆」、「好一位媽寶男，嫁畀你嗰位女人好慘」。亦有人明言曾查詢類似問題，「冇可能除名，要住戶一齊同意，這問題我問過房署」、「要媳婦自願才可以，不可以阿媽單方面」。

有網民發現，人夫早於去年10月亦曾發文，詢問若媽媽有意購買綠置居或二手公屋的話，他和太太及兒子的公屋戶籍能否獲得保留，質疑他其實想於短時間內獲分配多1個公屋單位。（資料圖片）

另有網民發現，人夫早於去年10月亦曾發文，詢問若媽媽有意購買綠置居或二手公屋的話，他和太太及兒子的公屋戶籍能否獲得保留，質疑他其實想於短時間內獲分配多1個公屋單位，「由頭到尾重點會係想分戶？想唔使排隊咁耐，又可以分到另外多一間屋囉」、「係唔想排咁耐又可以分到多一間公屋，佢又想等佢媽咪百年歸老嘅時候承接佢呢一間屋，簡單嚟講係想要擁有兩間，其實佢可以直接啲問」。

人夫其後留言回應網民疑問，稱與太太亦不符合申請公屋資格，惟實在無辦法解決婆媳糾紛，「我同太太都冇資格申請分戶同埋冇諗過要2間屋，我知可以辦假離婚就可以，但我唔想咁做，因為好無恥。我只係想知如何可以在不影響婚姻狀況下而除名，太太都冇所謂」，又慨嘆家家有本難念的經，但身為媽媽及太太的中間人，「2人都不可放棄」。

人夫其後留言回應網民疑問，稱與太太亦不符合申請公屋資格，惟實在無辦法解決婆媳糾紛。（資料圖片）

根據房委會《分戶政策》，如家庭成員之間存在嚴重且根深柢固的不和，或具其他合理值得體恤的理由，房委會會按其特殊情況作出考慮，並在有需要時轉介予相關政府部門進行評估及推薦。

而在分拆戶獲配另1間公屋單位後，不論原住戶及分拆戶在公屋居住的年期長短，他們均須每2年按「富戶政策」申報家庭入息及資產1次，包括是否在香港擁有住宅物業，以便釐定應繳的租金水平及繼續租住公屋的資格。如任何一方未能通過「全面經濟狀況審查」或不符合「住宅物業權審查」的規定，分戶申請將不獲考慮。